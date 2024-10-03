Агент Барбоза подтвердил, что Сперцян мог оказаться в итальянском топ-клубе

Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал о попытке «Наполи» заполучить Эдуарда Сперцяна из «Краснодара».

– Его агент Рафаэла Пимента делает акцент на итальянский рынок, а «Краснодар» просит минимум 18 млн евро. «Наполи» интересовался Сперцяном, но для продажи в итальянский клуб нужно было, чтобы они продали лидеров. Так?

– Это правда, сто процентов. Подтверждаю, что был реальный интерес из «Наполи». Они давно следили за ним, и будут дальше следить.

Остальное – разговоры без конкретики. Пимента на самом деле делает акцент на Италию, сумма тоже верная.

– Когда Сперцян перейдeт в Европу? Стоит ждать трансфера уже зимой?

– Сейчас он думает о том, как успешно выступать в составе «Краснодара». Эдуард очень одарeнный игрок. Он должен спокойно играть и доказывать свой уровень, и рано или поздно перейдет в хороший клуб.

«Краснодар» прекрасно понимает, что нельзя дальше держать игрока, который исчерпал для себя этот цикл.