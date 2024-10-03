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    • Агент Барбоза подтвердил, что Сперцян мог оказаться в итальянском топ-клубе

    Агент Барбоза подтвердил, что Сперцян мог оказаться в итальянском топ-клубе

    Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал о попытке «Наполи» заполучить Эдуарда Сперцяна из «Краснодара».

    – Его агент Рафаэла Пимента делает акцент на итальянский рынок, а «Краснодар» просит минимум 18 млн евро. «Наполи» интересовался Сперцяном, но для продажи в итальянский клуб нужно было, чтобы они продали лидеров. Так?

    – Это правда, сто процентов. Подтверждаю, что был реальный интерес из «Наполи». Они давно следили за ним, и будут дальше следить.

    Остальное – разговоры без конкретики. Пимента на самом деле делает акцент на Италию, сумма тоже верная.

    – Когда Сперцян перейдeт в Европу? Стоит ждать трансфера уже зимой?

    – Сейчас он думает о том, как успешно выступать в составе «Краснодара». Эдуард очень одарeнный игрок. Он должен спокойно играть и доказывать свой уровень, и рано или поздно перейдет в хороший клуб.

    «Краснодар» прекрасно понимает, что нельзя дальше держать игрока, который исчерпал для себя этот цикл.

    • 24-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
    • В этом сезоне хавбек провел 16 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока сборной Армении – 20 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    03.10.2024 17:17
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    Комментарии (3)
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    Питерский князь
    1727966916
    А про Ла Лигу и Реал забыл видимо сказать.
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    subbotaspartak
    1727972891
    Барбоза?.... "Чёрная Жемчужина" Тартуга...
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    FWSPM
    1727996631
    Ну скорее всего да перейдет и это будет большая потеря для краснодара
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