Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Гурцкая объяснился за сравнения Денисова со «срущей лошадью»

    Гурцкая объяснился за сравнения Денисова со «срущей лошадью»

    Агент и блогер Тимур Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова прокомментировал свои скандальные слова про защитника «Спартака» Даниила Денисова.

    • Гурцкая после матча 10-го тура «Локомотив»«Спартак» (3:1) сказал о тактике главного тренера красно-белых Деяна Станковича: «Выставил Денисова, который срет как полковая лошадь в каждом матче. Из него Тюкавин сделал петрушку».
    • 21-летний Денисов сыграл в этом сезоне 13 матчей за «Спартак».
    • Агент Гурцкая был связан со «Спартаком» в чемпионском сезоне-2016/17.

    – Ты обосрал русского парня Денисова.

    – Я не обосрал его. Я оценил его футбол. «Срет как полковая лошадь» – это афоризм. Это значит, что играл безобразно. Выразился кратко, чтобы описать его плохую игру.

    Новости по теме
    Денисов: «Кто будет плохо говорить про «Спартак» – тот поплатится»
    Реакция «Спартака» на сравнения Денисова со «срущей лошадью» 9
    Спартаковец Денисов прокомментировал скандальные слова Тюкавина в свой адрес 8
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:28
    Рекомендуем
    Комментарии (11)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DOCTOR PENALTY
    1727944705
    Что ж ты фраер сдал назад?... *
    Ответить
    Питерский князь
    1727945315
    Срет, как полковая лошадь Гурская своим ртом.
    Ответить
    subbotaspartak
    1727945431
    Кабанчика попутали с конём. А мы как хочем и где хочем ср.м
    Ответить
    Гор--google
    1727947359
    Выпердишь, ничего из себя не представляющий.
    Ответить
    kvm
    1727950698
    у него лучше получалось быть певицей...
    Ответить
    Anton01011969
    1727954512
    У нас в команде одна треть игроков срут!!! И не только, как лошади!!!
    Ответить
    FCSpartakM
    1727961611
    Гурцкая обычно много чего говорит и часто не по делу. Но у него есть элементы понимания, где он не прав. Хотя здесь он полностью прав.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+