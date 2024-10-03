Гурцкая объяснился за сравнения Денисова со «срущей лошадью»

Агент и блогер Тимур Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова прокомментировал свои скандальные слова про защитника «Спартака» Даниила Денисова.

Гурцкая после матча 10-го тура «Локомотив» – «Спартак» (3:1) сказал о тактике главного тренера красно-белых Деяна Станковича: «Выставил Денисова, который срет как полковая лошадь в каждом матче. Из него Тюкавин сделал петрушку».

21-летний Денисов сыграл в этом сезоне 13 матчей за «Спартак».

Агент Гурцкая был связан со «Спартаком» в чемпионском сезоне-2016/17.

– Ты обосрал русского парня Денисова.

– Я не обосрал его. Я оценил его футбол. «Срет как полковая лошадь» – это афоризм. Это значит, что играл безобразно. Выразился кратко, чтобы описать его плохую игру.