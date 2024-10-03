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    Соболев сказал, кому посвятил дебютный гол за «Зенит»

    Нападающий Александр Соболев прокомментировал свой первый забитый мяч в составе «Зенита».

    • Форвард забил «Акрону» (5:1) в Фонбет Кубке России.
    • Он отличился дебютным голом в 5-м матче.
    • Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» за 10 млн евро.

    – Конечно, хотел забить и сегодня должен был забивать больше, но, видимо, когда думаешь, что нужно забить, порой бывают такие промахи как в моменте с ударом головой.

    Хорошо, что отличился и думаю, что сейчас уверенность чуть‑чуть прибавится. А так, самое главное, что команда побеждает.

    – В таких случаях мы традиционно спрашиваем, кому вы посвящаете свой первый гол за «Зенит».

    – Маме.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (9)
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    fakeid
    1727910970
    лучше живым людям посвящать. а мать его, к сожалению, уже не узнает, что он осуществил успешный побег из тарасятника.
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    Спартачище
    1727928185
    Теперь весь ховно вираж будет в экстазе славить соболька Болотный фонад такой непостоянный
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    Taps
    1727931549
    Вот урод, давай уже-проваливай из Питера.
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