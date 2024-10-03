Соболев сказал, кому посвятил дебютный гол за «Зенит»

Нападающий Александр Соболев прокомментировал свой первый забитый мяч в составе «Зенита».

Форвард забил «Акрону» (5:1) в Фонбет Кубке России.

Он отличился дебютным голом в 5-м матче.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» за 10 млн евро.

– Конечно, хотел забить и сегодня должен был забивать больше, но, видимо, когда думаешь, что нужно забить, порой бывают такие промахи как в моменте с ударом головой.

Хорошо, что отличился и думаю, что сейчас уверенность чуть‑чуть прибавится. А так, самое главное, что команда побеждает.

– В таких случаях мы традиционно спрашиваем, кому вы посвящаете свой первый гол за «Зенит».

– Маме.