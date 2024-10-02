Личка объяснил, за счет чего «Спартак» победил «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался после кубкового дерби со «Спартаком».

Динамовцы дважды выходили вперед, но в итоге проиграли со счетом 2:3.

«Спартак» досрочно выиграл группу в Фонбет Кубке России.

– В первом тайме мы показали, что можем и умеем играть. Во втором тайме бросали игру, начали больше выбивать мяч вперед и бегать за ним.

«Спартак» забрал инициативу и забрал мяч. Не дотерпели до конца. Но мы должны тоже играть с мячом, а не просто выбивать мячи. ,

«Спартак» заслужил это и перевернул игру. Во втором тайме мы сами довели до такой ситуации и не хотели играть с мячом.

Для нас игра была нефартовой, футбол таким бывает. Нужно быстро восстановиться, и в воскресенье нас ждет тяжелый матч с ЦСКА в РПЛ. Нужно ментально подготовиться, чтобы не было пессимизма.

– Не устали еще от матчей со «Спартаком»?

– Такие сложные матчи мне нравятся. «Спартак» выставил сильный состав, видно было, что они нас уважают. Через такие поражения ты растешь.

Я сегодня грустный, чуть‑чуть злой, но завтра надо вернуться в работу. Скоро у нас дерби с ЦСКА.

– В чем проблема, что «Динамо» упускает победы?

– Сегодня, например, виноваты чуть‑чуть и мы. Но и соперник создал моменты благодаря своим качествам и игре.