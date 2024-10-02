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    Личка объяснил, за счет чего «Спартак» победил «Динамо»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался после кубкового дерби со «Спартаком».

    • Динамовцы дважды выходили вперед, но в итоге проиграли со счетом 2:3.
    • «Спартак» досрочно выиграл группу в Фонбет Кубке России.

    – В первом тайме мы показали, что можем и умеем играть. Во втором тайме бросали игру, начали больше выбивать мяч вперед и бегать за ним.

    «Спартак» забрал инициативу и забрал мяч. Не дотерпели до конца. Но мы должны тоже играть с мячом, а не просто выбивать мячи. ,

    «Спартак» заслужил это и перевернул игру. Во втором тайме мы сами довели до такой ситуации и не хотели играть с мячом.

    Для нас игра была нефартовой, футбол таким бывает. Нужно быстро восстановиться, и в воскресенье нас ждет тяжелый матч с ЦСКА в РПЛ. Нужно ментально подготовиться, чтобы не было пессимизма.

    – Не устали еще от матчей со «Спартаком»?

    – Такие сложные матчи мне нравятся. «Спартак» выставил сильный состав, видно было, что они нас уважают. Через такие поражения ты растешь.

    Я сегодня грустный, чуть‑чуть злой, но завтра надо вернуться в работу. Скоро у нас дерби с ЦСКА.

    – В чем проблема, что «Динамо» упускает победы?

    – Сегодня, например, виноваты чуть‑чуть и мы. Но и соперник создал моменты благодаря своим качествам и игре.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.10.2024 22:22
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    Комментарии (5)
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    FCSpartakM
    1727903306
    Ну как не фартовый? Спартак сам подарил второй гол. Очень даже фартовый матч. Вопрос к динамо, почему ведя в счете со Спартаком они в очередной раз бросают играть в атаке. Уже как система выглядит.
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    neim
    1727917876
    Чего там объяснять ? И так понятно, что за счëт тренера Динамо. Игрой совсем не управляет.
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    alefreddy
    1727936707
    хотели счет удержать и не получилось
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    zigbert
    1727937035
    Совершенно верно, два разных тайма. Во втором тайме Спартак стал меньше ошибаться, перехватил инициативу. Даже выход игроков основы Динамо не помог.
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