Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Тренер «Акрона» объяснил отсутствие Дзюбы в заявке на матч с «Зенитом»

    Тренер «Акрона» объяснил отсутствие Дзюбы в заявке на матч с «Зенитом»

    Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал отсутствие Артема Дзюбы в заявке на кубковый матч с «Зенитом».

    • Дзюба в 2015-2022 годах был в «Зените».
    • В последнем туре РПЛ Артем забил «Ростову» (2:0).

    – Почему Дзюба не попал даже в заявку на матч?

    – Помимо того, что мы уже сыграли достаточное количество матчей, усталость физическая и психологическая накапливается. И в этой ситуации мы должны правильно подходить к здоровью каждого футболиста. Самым важным также являлось то, что путь, который мы преодолели в сторону Ростова‑на‑Дону, был безумно тяжелым, а путь, который мы преодолели из Ростова‑на‑Дону до Сант‑Петербурга, был еще тяжелее. Мы перелетали несколько раз.

    В этой ситуации надо понимать, что те футболисты, которые принимали участие в матче, в какой‑то момент им нужна какая‑то пауза. Хотя бы ради их собственного здоровья. Мы решили так сделать.

    • К 35-й минуте «Зенит» ведет у «Акрона» со счетом 2:0.

    Новости по теме
    Соболев ответил, соперничает ли он с Дзюбой 10
    Фанаты «Зенита» оскорбляли Дзюбу во время матча с «Акроном» 29
    Орещук ответил, кто сильнее – Дзюба или Соболев 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2024 21:52
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Айболид
    1727895443
    Заперся поди в туалете .... и не выходит .
    Ответить
    andrej-lucevich
    1727897239
    боится, что его материть трибуны будут
    Ответить
    Каратель помойников
    1727936121
    рукаку не хотел делить "лавры и славу" с соболем,поэтому решил отсидеться на скамейке
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+