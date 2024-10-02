Тренер «Акрона» объяснил отсутствие Дзюбы в заявке на матч с «Зенитом»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал отсутствие Артема Дзюбы в заявке на кубковый матч с «Зенитом».

Дзюба в 2015-2022 годах был в «Зените».

В последнем туре РПЛ Артем забил «Ростову» (2:0).

– Почему Дзюба не попал даже в заявку на матч?

– Помимо того, что мы уже сыграли достаточное количество матчей, усталость физическая и психологическая накапливается. И в этой ситуации мы должны правильно подходить к здоровью каждого футболиста. Самым важным также являлось то, что путь, который мы преодолели в сторону Ростова‑на‑Дону, был безумно тяжелым, а путь, который мы преодолели из Ростова‑на‑Дону до Сант‑Петербурга, был еще тяжелее. Мы перелетали несколько раз.

В этой ситуации надо понимать, что те футболисты, которые принимали участие в матче, в какой‑то момент им нужна какая‑то пауза. Хотя бы ради их собственного здоровья. Мы решили так сделать.