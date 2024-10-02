Орещук ответил, кто сильнее – Дзюба или Соболев

Футбольный агент Роман Орещук сравнил форвардов Артема Дзюбу и Александра Соболева.

– Кто сильнее, как считаете – Соболев или Дзюба?

– Вы с ума сошли? Их вообще сравнивать нельзя. Соболев и правой ноги Дзюбы не стоит.

– Разные величины?

– Ну, конечно, – и технически, и тактически, какой аспект ни возьми. Даже сравнивать нельзя, небо и земля. Если бы мне предложили сейчас выбрать, Соболев или Дзюба, я бы, не задумываясь, сразу взял Дзюбу. Да, тогда пришлось бы приглашать в команду больше тех, кто бегает и дает объем. Зато Дзюба впереди решал бы вопрос.

У Соболева сейчас игровой практики столько же, сколько у Дзюбы, если не больше. А результат на табло: у Дзюбы, который играет за «Акрон», – три голевые и гол, у Соболева, играющего за «Зенит».