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    Орещук ответил, кто сильнее – Дзюба или Соболев

    Футбольный агент Роман Орещук сравнил форвардов Артема Дзюбу и Александра Соболева.

    – Кто сильнее, как считаете – Соболев или Дзюба?

    – Вы с ума сошли? Их вообще сравнивать нельзя. Соболев и правой ноги Дзюбы не стоит.

    – Разные величины?

    – Ну, конечно, – и технически, и тактически, какой аспект ни возьми. Даже сравнивать нельзя, небо и земля. Если бы мне предложили сейчас выбрать, Соболев или Дзюба, я бы, не задумываясь, сразу взял Дзюбу. Да, тогда пришлось бы приглашать в команду больше тех, кто бегает и дает объем. Зато Дзюба впереди решал бы вопрос.

    У Соболева сейчас игровой практики столько же, сколько у Дзюбы, если не больше. А результат на табло: у Дзюбы, который играет за «Акрон», – три голевые и гол, у Соболева, играющего за «Зенит».

    • По данным Transfermarkt, сумма трансфера 27-летнего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» составила 10 миллионов евро.
    • В составе петербургского клуба форвард провел 4 официальных матча, сделал 1 голевой пас.
    • Дзюба в 2015 году тоже перешел из «Спартака» в «Зенит».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.10.2024 15:49
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    Комментарии (2)
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    subbotaspartak
    1727874550
    Ну, конечно, – и технически, и тактически, какой аспект ни возьми. Даже сравнивать нельзя, я уже про руки не говорю.
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    The only one
    1727874695
    Ну может быть...
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