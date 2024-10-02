Тен Хаг выразил уверенность, что «МЮ» достигнет целей на сезон

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выразил уверенность, что его клуб достигнет своих целей в этом сезоне.

– Как вы думаете, сколько времени потребуется вам, игрокам и всей команде, чтобы все наладить?

– В «Манчестер Юнайтед» уже давно идет переходный период. С того момента, как я пришел, мы знали, что должны внести изменения. Нам пришлось заменить некоторых игроков старшего возраста и пригласить новых.

Мы решили пригласить молодых игроков, и для того, чтобы донести до них свои идеи, внедрить игровую модель и новую культуру, требуется время. В то же время, вы должны побеждать, и мы побеждаем, мы доказали это за последние два года.

А я всю свою карьеру доказывал, что всегда буду побеждать. За последние шесть лет я выиграл восемь трофеев.

Мы должны внедрить игровую модель, выстроить более сильный состав, что мы уже сделали, и работать над нашими проблемами и находить решения. У наших игроков хороший потенциал, поэтому, как только он проявится, мы заведемся и дело пойдет. Я уверен, что мы достигнем целей, которые поставили перед собой на этот сезон.

– Каковы эти цели?

– Конечно, всегда выигрывать трофеи и занимать как можно более высокие места в чемпионате, потому что это, безусловно, очень важная задача для нас.