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    • Тен Хаг выразил уверенность, что «МЮ» достигнет целей на сезон

    Тен Хаг выразил уверенность, что «МЮ» достигнет целей на сезон

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выразил уверенность, что его клуб достигнет своих целей в этом сезоне.

    – Как вы думаете, сколько времени потребуется вам, игрокам и всей команде, чтобы все наладить?

    – В «Манчестер Юнайтед» уже давно идет переходный период. С того момента, как я пришел, мы знали, что должны внести изменения. Нам пришлось заменить некоторых игроков старшего возраста и пригласить новых.

    Мы решили пригласить молодых игроков, и для того, чтобы донести до них свои идеи, внедрить игровую модель и новую культуру, требуется время. В то же время, вы должны побеждать, и мы побеждаем, мы доказали это за последние два года.

    А я всю свою карьеру доказывал, что всегда буду побеждать. За последние шесть лет я выиграл восемь трофеев.

    Мы должны внедрить игровую модель, выстроить более сильный состав, что мы уже сделали, и работать над нашими проблемами и находить решения. У наших игроков хороший потенциал, поэтому, как только он проявится, мы заведемся и дело пойдет. Я уверен, что мы достигнем целей, которые поставили перед собой на этот сезон.

    – Каковы эти цели?

    – Конечно, всегда выигрывать трофеи и занимать как можно более высокие места в чемпионате, потому что это, безусловно, очень важная задача для нас.

    • В текущем чемпионате Англии «МЮ» занимает 13-е место с 7 очками.
    • Тен Хаг возглавляет клуб с лета 2022 года. Под его руководством команда по разу выиграла Кубок Англии и Кубок лиги.

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    Источник: Sky Sports

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    02.10.2024 13:53
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