Луис Энрике объяснил поражение «ПСЖ» от «Арсенала»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:2).

«Невозможно добиться подходящего результата, если проигрывать единоборства. Защитники предвосхищали наши атаки, и нашим форвардам ни разу не удалось обойти оборону. «Канониры» были сильнее во всех отношениях.

Чтобы узнать, насколько хороша команда, нужно дождаться конца сезона. Это наш первый матч высокого уровня, будут и другие такие игры. Это футбол топ-уровня. Мы играли на выезде, играли с высокой интенсивностью, но сложно объяснять футбольные детали, если ты играл против того, кто лучше тебя.

Нам нельзя повторять то, что произошло сегодня», – сказал Луис Энрике.