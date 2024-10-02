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    Луис Энрике объяснил поражение «ПСЖ» от «Арсенала»

    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике подвел итоги матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:2).

    «Невозможно добиться подходящего результата, если проигрывать единоборства. Защитники предвосхищали наши атаки, и нашим форвардам ни разу не удалось обойти оборону. «Канониры» были сильнее во всех отношениях.

    Чтобы узнать, насколько хороша команда, нужно дождаться конца сезона. Это наш первый матч высокого уровня, будут и другие такие игры. Это футбол топ-уровня. Мы играли на выезде, играли с высокой интенсивностью, но сложно объяснять футбольные детали, если ты играл против того, кто лучше тебя.

    Нам нельзя повторять то, что произошло сегодня», – сказал Луис Энрике.

    • «ПСЖ» на данный момент занимает на общем этапе 18-е место с 3 очками.
    • Для парижан это первое поражение в сезоне.

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    Источник: RMC Sport

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    02.10.2024 08:48
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