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    • Кержаков не включил «Спартак» в число претендентов на чемпионство: «Будут бороться четыре команды»

    Кержаков не включил «Спартак» в число претендентов на чемпионство: «Будут бороться четыре команды»

    Александр Кержаков высказался о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.

    • В РПЛ прошло 10 туров – 1/3 сезона.
    • Турнирную таблицу лиги можно посмотреть здесь.

    «После десяти туров у трeх лидирующих команд больше 20 очков – это на уровне чемпионского графика. Такая плотность говорит о том, что команды выдали очень хорошие победные серии на данном отрезке.

    Не говорил бы о нестабильной игре «Зенита», просто ещe раз повторюсь – «Краснодар» и «Локомотив» очень хороши на данном отрезке.

    Не буду оригинален, если скажу, что эти три команды, а также «Динамо» будут бороться за чемпионство», – заявил Кержаков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.10.2024 19:40
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    Комментарии (14)
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    subbotaspartak
    1727801764
    До сих пор Спартака боится
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    Конопляных дел мастер
    1727803196
    Середняк не может быть чемпионом.
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    Спартач80
    1727804060
    Чемпионом полюбасу будет Спартак! Я уже поставил на это однокомнатную квартиру тимати, где он живёт со своими 50-ю клонами.
    Ответить
    Айболид
    1727805277
    Ёк- макарёк , "пердач 80" свою жопу на кон поставил !
    Ответить
    Январь 59
    1727805964
    Рано развешивать медали. Только сентябрь закончился, до конца Чемпионата ещё 20 туров, зимний перерыв и 8 месяцев ожиданий и прогнозов.
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    ySS
    1727809838
    Сколько уже можно муссировать одно и то же. Нет никаких предпосылок для чемпионства в этом сезоне. Хорошо будет, если Станкович до следующего доработает...
    Ответить
    Интерес
    1727811098
    Что все носятся со "Спартаком"? Давно говорю,что нас ждёт смертельная,бескомпромиссная борьба "Спартака" с родным ЦСКА,за пятое место.
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    ss21
    1727813165
    Мое мнение Динамо не потянет. Проблема в том что они ходят пешком и симулируют штрафные. С малыми командами это прокатит, с командами первой восьмерки нет. Поэтому удел Динамовцев борьба за третье место.
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    Валя Ромашина
    1727843674
    Пока у власти солнцеликий чемпионом всегда будет зенит . У Спартака будет 6 место . Все давно распределено и все медали развешаны .
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    andr45
    1727851017
    ДЮКОВ: «Спартак» БУДЕТ НА ТОМ МЕСТЕ, НА КОТОРОМ ЗАХОЧЕТ «Зенит» СС 5.05.2019
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