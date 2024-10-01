Кержаков не включил «Спартак» в число претендентов на чемпионство: «Будут бороться четыре команды»

Александр Кержаков высказался о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге.
- В РПЛ прошло 10 туров – 1/3 сезона.
- Турнирную таблицу лиги можно посмотреть здесь.
«После десяти туров у трeх лидирующих команд больше 20 очков – это на уровне чемпионского графика. Такая плотность говорит о том, что команды выдали очень хорошие победные серии на данном отрезке.
Не говорил бы о нестабильной игре «Зенита», просто ещe раз повторюсь – «Краснодар» и «Локомотив» очень хороши на данном отрезке.
Не буду оригинален, если скажу, что эти три команды, а также «Динамо» будут бороться за чемпионство», – заявил Кержаков.