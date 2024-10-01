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    Юрану предложили помощь в поиске новой команды

    Футбольный агент Паулу Барбоза готов найти новое место работы для Сергея Юрана.

    – Мы близкие друзья, я отлично отношусь к Сергею. Думаю, что Юран сможет показать отличные результаты на посту тренера, если ему дадут подходящие условия, стабильность и хорошую зарплату.

    – То есть Юран к вам пока не обращался, но вы готовы ему помочь?

    – Конечно! Мне даже разговаривать с Юраном не нужно, всe равно помогу. Я знаю, чего он хочет.

    Сергей желает работать в хорошей команде, которая предоставит ему лучшие условия. Он имеет право на такие запросы.

    • Тренер покинул «Пари НН» в апреле.
    • Его сменил серб Саша Илич.
    • Без Юрана нижегородцы спаслись от вылета из РПЛ в стыковых матчах.

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    Источник: Metaratings

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    01.10.2024 18:37
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    Комментарии (3)
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    DOCTOR PENALTY
    1727799065
    А что мешало до сегодняшнего дня? ) *
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    timon2401
    1727799180
    ключевое "хорошую" зарплату)) чтобы полгода потренеровал, поматирился на всех и вся, проиграл 5-6 матчей подряд из за "судейства" ...и потом спокойно года два не работать
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    Интерес
    1727808104
    Отправьте эту буйную персону простым российским матом в ..."Барселону".
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