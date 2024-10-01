Юрану предложили помощь в поиске новой команды

Футбольный агент Паулу Барбоза готов найти новое место работы для Сергея Юрана.

– Мы близкие друзья, я отлично отношусь к Сергею. Думаю, что Юран сможет показать отличные результаты на посту тренера, если ему дадут подходящие условия, стабильность и хорошую зарплату.

– То есть Юран к вам пока не обращался, но вы готовы ему помочь?

– Конечно! Мне даже разговаривать с Юраном не нужно, всe равно помогу. Я знаю, чего он хочет.

Сергей желает работать в хорошей команде, которая предоставит ему лучшие условия. Он имеет право на такие запросы.