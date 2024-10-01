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    Широков: «Для меня загадка, для чего Соболев нужен «Зениту»

    Роман Широков высказался о форварде «Зенита» Александре Соболеве и его конфликте с болельщиками.

    – Вас удивил переход Соболева в «Зенит»?

    – Для меня загадка, для чего он им нужен. Но клуб считает, что Саша им необходим – купили. Сейчас будут думать, что дальше.

    – Способен ли Александр принести пользу команде?

    – Мы же смотрим с одной стороны, а там есть руководство и тренерский штаб, которые видят команду каждый день.

    Они знают, что им надо. Может, хотят другой стиль игры. Нам сложно оценивать.

    – Сколько должно пройти времени, чтобы питерские болельщики его приняли?

    – «Вираж» никогда не примет. Если говорить про простых болельщиков, так называемых «кузьмичей», будет играть и забивать стабильно – будет другое отношение. Не думаю, что к нему какое-то плохое отношение.

    – Но недобрые скандирования в его адрес звучат.

    – Вы ориентируетесь на активную часть болельщиков. Для них это [переход из «Спартака»] неприемлемо. Нормальная история.

    Должно было закладываться, что с ними у него никогда не будет хорошего отношения. Таких ребят много – наверное, треть или даже половина стадиона.

    Остальные могут нормально относиться или нейтрально. Всe зависит от него.

    • Соболева купили у «Спартака» за 10 млн евро.
    • Он сделал 1 ассист в 4 матчах за петербургскую команду.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.10.2024 17:51
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    Комментарии (12)
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    Garrincha58
    1727795577
    Самое смешное Семак сам не знает зачем ему Соболев или Ахметов Бакаев скажем ещё Горшков, а ещё сколько в аренде там целый Зенит-3 и ему всё мало он говорит мне мешает делать замены лимит
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    The only one
    1727795835
    нужен, как и многие другие игроки, чтобы не были в иных командах...
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    neim
    1727796256
    Какой ты Рома недогадливый. Чтобы другим не достался и не забил потом Зениту гол ))).
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    Sergey-Martinov-yandex
    1727797373
    Не съем, так понадкусываю. Мутят что-то с такими трансферами.
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    subbotaspartak
    1727802210
    Висит груша нельзя скушать.
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    ss21
    1727812915
    Дзюбу приняли, примут и Соболя если тянуть будет.
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    Марк Аврелий!
    1727818549
    У Зенита скамейка запасных всегда должна быть отполирована пятыми точками Вот и взяли Dolphin а
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    FWSPM
    1727866795
    никто не понял зачем. но за 10 лямов спасибо) не помню что бы спартак кого то продавал за такие деньги последние 5 лет
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