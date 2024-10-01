Широков: «Для меня загадка, для чего Соболев нужен «Зениту»

Роман Широков высказался о форварде «Зенита» Александре Соболеве и его конфликте с болельщиками.

– Вас удивил переход Соболева в «Зенит»?

– Для меня загадка, для чего он им нужен. Но клуб считает, что Саша им необходим – купили. Сейчас будут думать, что дальше.

– Способен ли Александр принести пользу команде?

– Мы же смотрим с одной стороны, а там есть руководство и тренерский штаб, которые видят команду каждый день.

Они знают, что им надо. Может, хотят другой стиль игры. Нам сложно оценивать.

– Сколько должно пройти времени, чтобы питерские болельщики его приняли?

– «Вираж» никогда не примет. Если говорить про простых болельщиков, так называемых «кузьмичей», будет играть и забивать стабильно – будет другое отношение. Не думаю, что к нему какое-то плохое отношение.

– Но недобрые скандирования в его адрес звучат.

– Вы ориентируетесь на активную часть болельщиков. Для них это [переход из «Спартака»] неприемлемо. Нормальная история.

Должно было закладываться, что с ними у него никогда не будет хорошего отношения. Таких ребят много – наверное, треть или даже половина стадиона.

Остальные могут нормально относиться или нейтрально. Всe зависит от него.