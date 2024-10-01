Генич восхитился Дзюбой

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высоко отозвался о форварде «Акрона» Артеме Дзюбе.

«Для меня вот это просто открытие, как чувак без подготовки самостоятельно, возможно, с каким-то специалистом, с каким-то тренером, вышел, и он же в конце матча с «Ростовом» не просто стоял в центре поля.

Да, он погибал, ему было тяжело, он уже там задыхался, но он всe равно от защитника к защитнику бегал, там через не могу, на характере, понимая, что нужен результат», – сказал Генич.