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    Генич восхитился Дзюбой

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высоко отозвался о форварде «Акрона» Артеме Дзюбе.

    «Для меня вот это просто открытие, как чувак без подготовки самостоятельно, возможно, с каким-то специалистом, с каким-то тренером, вышел, и он же в конце матча с «Ростовом» не просто стоял в центре поля.

    Да, он погибал, ему было тяжело, он уже там задыхался, но он всe равно от защитника к защитнику бегал, там через не могу, на характере, понимая, что нужен результат», – сказал Генич.

    • Дзюбе 36 лет.
    • Он забил в ворота «Ростова» дебютный гол за «Акрон».
    • До этого нападающий сделал 3 ассиста в составе команды из Тольятти.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.10.2024 17:33
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    Комментарии (6)
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    Цугундeр
    1727794513
    Мда.. Я (и это омерзительно)) согласен. Мало мужиков в РПЛ. А этот , если упрётся,главный...по поступкам.
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    Plyash
    1727809018
    -За что кукушка хвалит петуха -За то,что хвалит он кукушку Дзюба восхитился Геничем!!!
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    Янвapь 69
    1727813586
    Мерзки и уй0бищны оба
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