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    Широков: «Зачем Кордобе переходить в «Спартак»?»

    Роман Широков считает правильным решением отказ Джона Кордобы сменить «Краснодар» на «Спартак».

    «Если у «Спартака» был шанс подписать Кордобу, надо было его реализовывать. Только Джон сейчас борется за чемпионство, а «Спартак» пока не оправдывает надежд.

    Был яркий момент из нескольких матчей, но сейчас немного сдали. Если наберут, тогда можно будет о чeм-то говорить.

    Зачем Кордобе переходить в «Спартак»? Только потому, что это один из популярных клубов страны? Последнее время они ни на что не претендуют, а посмотрите на «Краснодар» в том сезоне.

    Какой смысл переходить. Только если вопрос в деньгах. Он может и зимой перейти, если «Спартак» будет заинтересован. Посмотрит, какая будет ситуация в чемпионате и в мире. От этого будет отталкиваться.

    По мне, он сделал правильно, что не перешeл», – сказал Широков.

    • «Краснодар» покупал Кордобу в 2021 году за 20 млн евро.
    • С тех пор он забил 49 голов и сделал 23 ассиста в 94 матчах.
    • Контракт форварда истекает следующим летом.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.10.2024 16:40
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    Комментарии (15)
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    Болотоход
    1727791557
    А аля-бзянить зачем его хотел купить клоун?
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    Интерес
    1727792996
    Если это воспринимать некритически,то можно ненароком подумать,что всех футболистов,а особенно гастарбайтеров этого цеха деньги не интересуют,а за клуб своего текущего пребывания они "болеют с детства".Можно бы ещё судить иначе,если бы был выход на международную арену,но сейчас для них всех это высокооплачиваемое приключение в стране длинных денег.
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    Цугундeр
    1727793296
    Шаг. Всего один шаг остался князю Роману до царя Александра... Дальше только обструкции , мятеж и сатисфакции в прессе. Знаете каким он парнем был?) А зря. Нормальным.
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    Cleaner
    1727793981
    ОТМАЗАННЫЙ Широков, а СЛАБО тебе Кордобу НОГАМИ на поле ПОПИНАТЬ, как ты пинал судью, который заведомо слабее тебя? Слабо!!! Ты засал даже с бывшим арбитром Федотовым на ринг выйти, когда он тебя на бой вызвал...(((((((((((((((((((((
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    Конопляных дел мастер
    1727794236
    Зачем Кордобе эти антинародные лузеры, когда он играет в успешном и популярном клубе?
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    aaaaahhhh
    1727794475
    Его туда вроде и не зовут...
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    NewLife
    1727795351
    Зато тебе ужу некуда переходить, придурок. Кинул кость на помойку, и сразу местные прибежали.)
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    Bez Imeni
    1727800666
    Из лучшего клуба переходить в худший,какой смысл??Хороший город,отличная ифраструктура,прекрасные болельщики...И тут душный мАсквабад с токсичными болельщиками и бестолковым руководством
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    subbotaspartak
    1727801998
    Вразумительное рассуждение о 2х2=4. Эйн штейн
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    Spartak_forv@
    1727802293
    Он туда не перешел,потому что ему не дали денег сколько он просил.А если бы дали,то пулей прилетел бы и ему было бы до лампочки эта борьба за чемпионство РПЛ)
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