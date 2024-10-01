Мостовой назвал известного тренера, который не владел хорошей техникой чеканки мяча

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил технику экс-наставника красно-белых и национальной команды Олега Романцева.
«Хорошо мяч он не чеканил [смеется]. Иваныч был хорошим добротным защитником, но с техникой у него не совсем хорошо было», – сказал Мостовой.
- Мостовой играл под руководством Романцева в 1986–1987 годах в «Красной Пресне» и в 1989–1991 годах в «Спартаке».
- Ранее Мостовой, критикуя экс-наставника красно-белых Гильермо Абаскаля, сказал, что тот «даже мяч чеканить не умеет».