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    • Мостовой назвал известного тренера, который не владел хорошей техникой чеканки мяча

    Мостовой назвал известного тренера, который не владел хорошей техникой чеканки мяча

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой оценил технику экс-наставника красно-белых и национальной команды Олега Романцева.

    «Хорошо мяч он не чеканил [смеется]. Иваныч был хорошим добротным защитником, но с техникой у него не совсем хорошо было», – сказал Мостовой.

    • Мостовой играл под руководством Романцева в 1986–1987 годах в «Красной Пресне» и в 1989–1991 годах в «Спартаке».
    • Ранее Мостовой, критикуя экс-наставника красно-белых Гильермо Абаскаля, сказал, что тот «даже мяч чеканить не умеет».

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    Источник: РИА Новости

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    01.10.2024 08:46
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    The only one
    1727762805
    И что? Ты дорасти ещё до Романцева, тогда и голос подавай.
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    Интерес
    1727769892
    Пенделя тебе давал,делал ихз плохого человека хорошего футболиста-и ладно!
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    Cleaner
    1727770446
    Совсем Мостовой деревянным стал. Атрофия мозга...(((
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    САДЫЧОК
    1727773892
    Смешной эксперт этот Мостовой. Где его выкопали? Напоминает Шарикова!
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    k611
    1727775703
    До Романцева теперь добрался... Задолбал всех...
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