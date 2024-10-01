Павлюченко прокомментировал игру Соболева за «Зенит»

Бывший нападающий «Спартака», «Тоттенхэма», «Локомотива» и сборной России Роман Павлюченко высказался о выступлениях новичка «Зенита» Александра Соболева.

«У «Зенита» серьезная атака, Александру нужно прыгнуть выше головы. Посмотрел последние матчи. Пока не вижу того Соболева, который был в «Спартаке» в хорошей форме. Он большой период времени не играл, вокруг было много негатива. Ему нужно время на восстановление. Не сомневаюсь, что у него все получится», – сказал Павлюченко.