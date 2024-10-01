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    Павлюченко прокомментировал игру Соболева за «Зенит»

    Бывший нападающий «Спартака», «Тоттенхэма», «Локомотива» и сборной России Роман Павлюченко высказался о выступлениях новичка «Зенита» Александра Соболева.

    «У «Зенита» серьезная атака, Александру нужно прыгнуть выше головы. Посмотрел последние матчи. Пока не вижу того Соболева, который был в «Спартаке» в хорошей форме. Он большой период времени не играл, вокруг было много негатива. Ему нужно время на восстановление. Не сомневаюсь, что у него все получится», – сказал Павлюченко.

    • На счету 27-летнего Александра Соболева 4 матча и 1 голевая передача за петербургский клуб.
    • Он перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце августа.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.10.2024 08:03
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    Комментарии (3)
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    The only one
    1727763113
    Если долго мучится- что-нибудь получится...(в Зените-2)
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    Garrincha58
    1727764825
    Как мне эти тупые разговоры уже приелись надо время на восстановление надо привыкнуть надо адаптироваться. Он что забыл как играть в футбол или пришёл из волейбола? Если ты мастер то это навсегда, а если ты Павлюченко или Билялетдинов то это не исправимо скорее Соболев из этой кагорты и что тут можно вообще комментировать если вся команда играет из рук вон плохо
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    Taps
    1727767373
    Нахрена вообще про этого урода писать ?
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