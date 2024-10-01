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    Абаскаль назвал самых сложных соперников в РПЛ

    Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил, кому было сложнее всего противостоять в чемпионате России.

    – Против кого в РПЛ вам было тяжелее всего играть? Кто этот специалист?

    – Я думаю, что здесь важную роль играет техническое оснащение команд, потому что… В конечном счeте это то, что играет основную роль в победе.

    К примеру – Семак и его команда [»Зенит»]. Я верю, что он сумел добиться стабильности и набрать победный ход в чемпионате, а это непросто.

    Я часто вспоминаю слова Ивана Ракитича: «Проблема нашей игры в «Барселоне» в том, что мы устаем побеждать». И я считаю, что основная задача Семака – держать фокус внимания своих игроков на футболе. То, что они обладают высоким техническим уровнем, это безусловно.

    Помимо «Зенита» – игры, которые всегда были для меня интересны, – против ЦСКА. Под руководством Федотова команда играла агрессивно, с ней было сложно комбинировать, она хорошо защищалась.

    В их построении важную роль играл длинный пас Акинфеева. Игра могла идти до первого углового, после чего в твои ворота забивали. И ты мог потом говорить, что мы доминировали, но это уже никого не волновало.

    • Абаскаль возглавлял «Спартак» с 2022 по 2024 год.
    • Его уволили в апреле.
    • Затем тренер успел поработать в «Гранаде», откуда его убрали 21 сентября.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.10.2024 01:20
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    Комментарии (3)
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    fakeid
    1727739787
    насколько я помню, он стартанул у нас с проигрыша суперкубка 4:0. заремба тогда ещё очень громко визжала. и рыжий сразу освоился, понял, кто здесь главный клуб, и какие дауны у него в составе. гы-гы.
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    Алим Терек
    1727769767
    и против Бериши из АХМАТА)))
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