Абаскаль назвал самых сложных соперников в РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил, кому было сложнее всего противостоять в чемпионате России.

– Против кого в РПЛ вам было тяжелее всего играть? Кто этот специалист?

– Я думаю, что здесь важную роль играет техническое оснащение команд, потому что… В конечном счeте это то, что играет основную роль в победе.

К примеру – Семак и его команда [»Зенит»]. Я верю, что он сумел добиться стабильности и набрать победный ход в чемпионате, а это непросто.

Я часто вспоминаю слова Ивана Ракитича: «Проблема нашей игры в «Барселоне» в том, что мы устаем побеждать». И я считаю, что основная задача Семака – держать фокус внимания своих игроков на футболе. То, что они обладают высоким техническим уровнем, это безусловно.

Помимо «Зенита» – игры, которые всегда были для меня интересны, – против ЦСКА. Под руководством Федотова команда играла агрессивно, с ней было сложно комбинировать, она хорошо защищалась.

В их построении важную роль играл длинный пас Акинфеева. Игра могла идти до первого углового, после чего в твои ворота забивали. И ты мог потом говорить, что мы доминировали, но это уже никого не волновало.