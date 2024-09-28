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  • Корнеев: «Почему «Локо» должен отпускать Тикнизяна в бесплатную аренду в какую-то там «Севилью»?

Корнеев: «Почему «Локо» должен отпускать Тикнизяна в бесплатную аренду в какую-то там «Севилью»?

28 сентября 2024, 16:03
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Бывший полузащитник ЦСКА, «Эспаньола», «Барселоны» и сборной России Игорь Корнеев высказался о шансах «Локомотива» на чемпионство и работе клуба на трансферном рынке.

– «Локомотиву» нужен был игрок для того, чтобы остались в борьбе за чемпионство. Севикян – тот человек?

Севикян – это отличный трансфер для «Локомотива». Он точно поможет, так как способен делать разницу на поле. Но бороться за чемпионство «Локомотив» с этим составом не в состоянии.

– Перед началом сезона многие недооценивали «Локомотив», вы мне говорили, что они будут бороться за 4-8 место. Старт сезона говорит о том, что клуб будет конкурентоспособен в чемпионской гонке?

– Да, признаю, что говорил это, так как «Локомотив» потерял много креативных игроков перед сезоном. На тот момент вообще не было ясно, как они будут этот момент компенсировать.

Но появился Батраков, очень хорошо вписался в команду Воробьeв, и система вновь заработала. На поле «Локомотив» хорошо организован, прессингует, быстро выходит в контратаки. Но повторюсь – у них нет состава для чемпионства!

– У Тикнизяна был вариант с Европой, «Севилья» хотела бесплатную аренду. Правильно ли сделали в «Локо», что не отпустили Наира? Готов ли сам Тикнизян сделать шаг вперeд?

– Тикнизян не использовал пару важных возможностей, включая «Зенит», так как думал что там он будет сто процентов игроком запаса, а оказался этим же самым игроком в «Локомотиве».

Почему «Локо» должен отпускать игрока в бесплатную аренду в какую-то там «Севилью»? Пусть испанцы платят за трансфер и забирают футболиста. Судьба Тикнизяна в его руках и ногах, качества для этого есть!

  • 25-летний полузащитник Наир Тикнизян провел в этом сезоне за «Локомотив» 12 матчей, забил 2 гола, отдал 2 передачи.
  • 23-летний вингер Эдгар Севикян сыграл после перехода в московский клуб 2 матча и отдал 2 голевых паса.
  • «Локомотив» занимает 3-е место в РПЛ с 21 очком. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 2 очка.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Севилья Тикнизян Наир Севикян Эдгар
Комментарии (1)
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Fialet
1727542280
Какую то там? Корнев охренел в корень, это Локомотив "какой то там", а Севилья намного выше.
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