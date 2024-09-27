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  • «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Англии – 28 сентября

«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль»: прогноз на матч 6-го тура чемпионата Англии – 28 сентября

27 сентября 2024, 18:37

Матч 6-го тура английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Ливерпулем» пройдет на стадионе «Мулинекс». «Вулверхэмптон» переживает тяжелый старт сезона и занимает последнее место в турнирной таблице, имея всего 1 очко после 5 туров. В свою очередь, «Ливерпуль» уверенно идет на 2-м месте с 12 очками и показывает отличную форму на старте кампании. Обе команды имеют свои сильные и слабые стороны, что делает это противостояние интригующим.

Анализ команды «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» под руководством Гэри О'Нила не может найти стабильности ни в атаке, ни в обороне. Команда проигрывает в трех последних матчах и не может выиграть в чемпионате уже 8 матчей подряд. Основной проблемой является слабая игра в защите – «Вулверхэмптон» пропустил в 17 последних матчах Премьер-лиги. Несмотря на это, они продолжают забивать в каждой из последних 6 игр, что говорит о наличии атакующего потенциала. Гонсалу Гедеш, лучший бомбардир команды, забил 3 гола в 5 матчах и является главной угрозой в нападении.

Последние 5 матчей:

  • Астон Вилла 3:1 Вулверхэмптон

  • Брайтон 3:2 Вулверхэмптон

  • Вулверхэмптон 1:2 Ньюкасл

  • Ноттингем Форест 1:1 Вулверхэмптон

  • Вулверхэмптон 2:0 Бернли

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру.

  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру.

  • Пропускает в 17 последних матчах Премьер-лиги.

  • Забивает в 6 последних матчах.

Анализ команды «Ливерпуль»

Под руководством Арне Слота «Ливерпуль» демонстрирует высокий уровень игры как в атаке, так и в защите. Команда выиграла 4 из 5 последних матчей и имеет лучшую разницу мячей в Премьер-лиге (+9). В последних играх «Ливерпуль» отличается высокой результативностью – 14 забитых мячей за 5 матчей. Лидер атаки, Луис Диас, забил 5 голов и уверенно ведет команду вперед. В защите команда тоже стабильно играет, пропуская лишь 0.60 гола в среднем за игру.

Последние 5 матчей:

  • Ливерпуль 5:1 Вест Хэм

  • Ливерпуль 3:0 Борнмут

  • Милан 1:3 Ливерпуль

  • Ливерпуль 0:1 Ноттингем Форест

  • Манчестер Юнайтед 0:3 Ливерпуль

Ключевые показатели:

  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.

  • Забивает в среднем 2.80 гола за игру.

  • Побеждает в 3 последних матчах.

  • Забивает в 3 последних матчах.

Тактический разбор

«Вулверхэмптон» предпочитает играть в высоком темпе, делая упор на контратаки и использование фланговых проходов. Однако слабая оборона команды становится главной проблемой, что особенно заметно в матчах против сильных соперников. «Ливерпуль», напротив, делает ставку на контроль мяча и быструю организацию атакующих действий. Команда стабильно использует моменты и не дает соперникам шансов на контратаки. Основное преимущество гостей заключается в глубине состава и более качественном уровне игры в обороне и атаке.

Личные встречи

  • 19 мая 2024 года: Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон

  • 16 сентября 2023 года: Вулверхэмптон 1:3 Ливерпуль

  • 1 марта 2023 года: Ливерпуль 2:0 Вулверхэмптон

  • 4 февраля 2023 года: Вулверхэмптон 3:0 Ливерпуль

  • 17 января 2023 года: Вулверхэмптон 0:1 Ливерпуль

Коэффициенты букмекера:

  • Победа «Вулверхэмптона»: 5.50

  • Ничья: 4.20

  • Победа «Ливерпуля»: 1.60

Рекомендации для ставок:

  • Наиболее безопасная ставка: П2 (Победа «Ливерпуля») за 1.60. «Ливерпуль» демонстрирует стабильную форму, а «Вулверхэмптон» проигрывает 3 матча подряд.

  • Умеренная ставка: Обе забьют – Да (1.90). Ожидается, что хозяева, несмотря на слабую форму, смогут забить на своем поле.

  • Более рискованная ставка: Тотал больше 3,5 голов (2.50). Обе команды имеют хорошие атакующие линии и могут показать результативный футбол.

Рекомендация: Победа «Ливерпуля» за коэффициент 1.60.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Вулверхэмптон
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