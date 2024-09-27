Кудряшов не согласился со словами Глушенкова о сборной России

Федор Кудряшов оценил резонансное заявление Максима Глушенкова.

Ранее форвард сказал, что матчи сборной России с Вьетнамом его не мотивируют.

По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с легионерами «Зенита».

«Я, наверное, с ним не соглашусь, не важно, с какими соперниками играть, главное, что тебя вызывают, ты должен защищать честь сборной. Это почетно.

Я не поддерживаю его в этом вопросе. Для меня игра и попадание в сборную было мечтой в первую очередь, когда меня вызывали, я отдавал всего себя», – сказал Кудряшов.