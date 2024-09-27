Кудряшов высказался о расставании Соболева со «Спартаком»

Федор Кудряшов оценил трансфер нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

«Футбол – это не только игра, но и заработок. Не знаю всех нюансов, единственное, на месте Саши нужно было сделать этот переход не таким громким.

Я думаю, что в его руках было все, можно было получше расстаться со «Спартаком».

Мы помним матч, когда футболисты «Зенита» и «Спартака» подрались, нужно обдумывать свои шаги на поле заранее, мыслить более стратегически», – сказал Кудряшов.