Кудряшов высказался о расставании Соболева со «Спартаком»

Федор Кудряшов оценил трансфер нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».
«Футбол – это не только игра, но и заработок. Не знаю всех нюансов, единственное, на месте Саши нужно было сделать этот переход не таким громким.
Я думаю, что в его руках было все, можно было получше расстаться со «Спартаком».
Мы помним матч, когда футболисты «Зенита» и «Спартака» подрались, нужно обдумывать свои шаги на поле заранее, мыслить более стратегически», – сказал Кудряшов.
- Форвард перешел в «Зенит» из «Спартака» за 10 млн евро.
- Он сделал 1 ассист в 3 матчах за петербургскую команду.
Источник: ТАСС