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    • Экс-тренер «Спартака» допустил ухудшение психологического состояния Соболева

    Экс-тренер «Спартака» допустил ухудшение психологического состояния Соболева

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал конфликтную ситуацию между Александром Соболевым и фанатами.

    «Оскорбления в адрес Соболева от болельщиков «Спартака» и «Зенита»? Это сложная история. Обычно на футболиста остаются обиды только у болельщиков бывшего клуба, но здесь другая ситуация.

    Соперничество между «Спартаком» и «Зенитом» очень серьезное, поэтому Соболеву приходится проходить через это испытание.

    Допускаю, что ему может понадобиться помощь психолога из-за оскорблений со стороны болельщиков», – сказал Рианчо.

    • Нападающий перешел в «Зенит» из «Спартака» за 10 млн евро.
    • Он сделал 1 ассист в 3 матчах за петербургскую команду.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    25.09.2024 21:53
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    Комментарии (16)
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    Taps
    1727291795
    Какая помощь ? У него и мозгов то нет. Ногами играет ...
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    Питерский князь
    1727294928
    Лучший психолог армия: "Не умеешь научим, не хочешь, заставим"!
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    Persona_non_Grata
    1727295026
    Он знал на что шел, ну если не знал, то догадывался, но если и не догадывался, то ему никакая психологическая помощь не поможет...
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    FCSpartakM
    1727296410
    Соболев сам себя загнал в такую ситуацию, что его теперь не любят ни в Москве ни на новом месте работы. Притом хейт не только от болел, но и от лиц, которые называют себя экспертами и всей этой околофутбольной коллегии. А другие сторонние клубы над ним тупо ржут. Я хз, насколько нужно быть кончитасом , чтобы самого себя закапывать.
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    serhio80
    1727301075
    ну если еще и в доте или cs) хз где он гоняет) начнут в чате писать соболев антон)
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    =Cпapтак=
    1727313840
    да не заиграет он в зените сто пудов.его ждет судьба Бакаева
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    Каратель помойников
    1727327003
    Надо не психолога,а мозголога...чем надо думать чтобы из Спартака в зенит переходить,как и наоборот? Знал ведь что будет купаться в "любви и славе".а раз знал,значит могзов нет
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    Зеркальный
    1727328554
    Дельфин пришёл в клуб, где игроки классом выше розовых, конкуренция сильная, знал, что болелы будут давить, и на что надеялся, вообще хз, учесть Сергеева ждёт, я уже писал об этом
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    Константин-Шапкин-google
    1727331934
    Ему она давно уже эта помощь требовалась
    Ответить
    шахта Заполярная
    1727341686
    Слишком много шума про это резиновое изделие. Был бы человеком, можно было и обсудить.
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