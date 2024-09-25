Экс-тренер «Спартака» допустил ухудшение психологического состояния Соболева

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал конфликтную ситуацию между Александром Соболевым и фанатами.

«Оскорбления в адрес Соболева от болельщиков «Спартака» и «Зенита»? Это сложная история. Обычно на футболиста остаются обиды только у болельщиков бывшего клуба, но здесь другая ситуация.

Соперничество между «Спартаком» и «Зенитом» очень серьезное, поэтому Соболеву приходится проходить через это испытание.

Допускаю, что ему может понадобиться помощь психолога из-за оскорблений со стороны болельщиков», – сказал Рианчо.