Экс-тренер «Спартака» допустил ухудшение психологического состояния Соболева

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал конфликтную ситуацию между Александром Соболевым и фанатами.
«Оскорбления в адрес Соболева от болельщиков «Спартака» и «Зенита»? Это сложная история. Обычно на футболиста остаются обиды только у болельщиков бывшего клуба, но здесь другая ситуация.
Соперничество между «Спартаком» и «Зенитом» очень серьезное, поэтому Соболеву приходится проходить через это испытание.
Допускаю, что ему может понадобиться помощь психолога из-за оскорблений со стороны болельщиков», – сказал Рианчо.
- Нападающий перешел в «Зенит» из «Спартака» за 10 млн евро.
- Он сделал 1 ассист в 3 матчах за петербургскую команду.