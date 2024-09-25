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    • Инвестор «Химок» сделал заявление о будущем тренера Артиги

    Инвестор «Химок» сделал заявление о будущем тренера Артиги

    Инвестор «Химок» Туфан Садыгов ответил, будет ли уволен главный тренер команды Франк Артига.

    «У нас все нормально. Не рассматриваем отставку тренера. В прошлом году в Первой лиге мы тоже начали неудачно. Ничего страшного.

    Команда потихоньку встает на ноги. Думаю, с каждым днем результаты только улучшатся», – сказал Садыгов.

    • «Химки» набрали 7 очков в 9 турах РПЛ и занимают 14-е место в таблице лиги.
    • Следующий соперник – «Крылья Советов» (29 сентября).
    • Артига возглавил команду прошедшим летом вместо Андрея Талалаева.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.09.2024 19:07
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Ziklop
    1727288906
    хотелось бы видеть на достойном 15-16 месте Химки!!!
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    FCSpartakM
    1727297143
    Команда наоборот падает по сравнению с первыми играми
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    Спартач80
    1727346924
    Зря Талалаева выкинули.
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