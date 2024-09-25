Инвестор «Химок» сделал заявление о будущем тренера Артиги

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов ответил, будет ли уволен главный тренер команды Франк Артига.

«У нас все нормально. Не рассматриваем отставку тренера. В прошлом году в Первой лиге мы тоже начали неудачно. Ничего страшного.

Команда потихоньку встает на ноги. Думаю, с каждым днем результаты только улучшатся», – сказал Садыгов.