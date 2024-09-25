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    Слишкович высказался о «Спартаке» при Станковиче

    Экс-тренер «Спартака» Владимир Слишкович оценил выступления московской команды в новом сезоне.

    «Спартак», к сожалению, зависит от связки Барко-Угальде. Если Барко хорошо закрыть, «Спартаку» тяжело войти в штрафную и забить. Если он играет хорошо, это очень опасно для соперника.

    – Кажется, что Станкович добавил команде эмоций и улучшил атмосферу.

    – При Гильермо Абаскале тоже были эмоции. И он хорошо начал в «Спартаке». Сколько было очков после первых девяти туров? Столько же. Сколько очков отставания от «Зенита»? Столько же. А разница мячей при Гильермо была лучше. В «Спартаке» всегда одинаковая история – эйфория до момента, когда команда проиграет одну или две игры.

    Я желаю «Спартаку» чемпионства и победы в Кубке. Но хватит этой эйфории. Всегда это начинается, а потом всe плохо – игроки, тренеры, руководство. Надо бросать это и дать всем спокойно работать.

    «Спартак» – это самый большой клуб в России, все спрашивают только про «Спартак». Но нужно спокойствие. «Локомотив» тоже хорошо играет, показывает результат, но там нет такой эйфории и давления.

    – Почему так происходит именно со «Спартаком»?

    – Это народная команда, 90% людей интересен именно «Спартак». Так было и остаeтся. Но моe желание, чтобы люди, любящие «Спартак», после выигранной игры не думали, что они чемпионы мира, а после поражений не ругали всех. Надо дать время.

    • «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ.
    • Команда набрала 16 очков в 9 турах чемпионата.

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    Источник: «Чемпионат»

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    25.09.2024 16:00
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    Комментарии (25)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    рылы
    1727269904
    "90% людей интересен именно «Спартак»" 146.
    Ответить
    Питерский князь
    1727271318
    Со временем, даже как-то жалко сектантов. Понавыдумывали себе, что они лучшие. Им бы к врачу, но нет, они как алкаши: "Я нормальный, у меня нет проблем"! :)))
    Ответить
    ...уефан
    1727271393
    ...много правильных мыслей озвучил, но не озвучил ещё больше, этих самых мыслей...
    Ответить
    Цугундeр
    1727272698
    ".. Но моe желание, чтобы люди, любящие «Спартак», после выигранной игры не думали, что они чемпионы мира, а после поражений не ругали всех ." Доканали Володю .. Рубанул правду .
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    FWSPM
    1727277677
    Ругаем потому что годы идут а ничего не меняется покупают барко и угальде за 30 миллионов евро а потом умяровы и денисовы все спускают в унитаз.
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    alefreddy
    1727286243
    балласт как играл посредственно так и играет
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    TIMOTHY
    1727294977
    Нажрутся желудей и несут всякий бред про 90 процентов,)) смешно
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    zigbert
    1727331467
    Ничего нового Слишкович не сказал но конечно тренерская чехарда не идет на пользу команде.
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    Gospod
    1727361815
    краткое резюиэ..Я тожеикрутой!! Хотьтникогда не играл как Станкоыич. Главное Спартак - Говно..Он будет 5 м!!! Готоа 10000 поставить!!
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