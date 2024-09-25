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    Президент «Урала»: «Не понимаем, как играть в Первой лиге»

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, как в команде переживают вылет из РПЛ в Первую лигу.

    «Пока нет ещe, не понимаем, как играть в Первой лиге. Сидит у всех в голове, что мы вылетели непонятно как. Ни тренерский штаб, ни я, ни игроки до сих пор не можем приноровиться.

    Вылет из РПЛ – это не один из самых сложных, а самый сложный момент за мою работу в клубе.

    Всякие были ситуации, но эта – самая сложная. Сложнейший момент футбольной жизни за 21 год, и это для всех: и для меня, и для клуба», – заявил Иванов.

    • В Первой лиге «Урал» идет на 2-м месте.
    • Команда набрала 21 очко в 11 турах.

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    Источник: «Советский спорт»

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    25.09.2024 15:40
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    Комментарии (12)
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    рылы
    1727269779
    нехер было сидеть на скамейке и раздавать тренерам указания, кого выпустить. теперь пожинай.
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    FRZZ
    1727269869
    Плохому танцору яйца мешают.
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    ...уефан
    1727270980
    ...всегда трудно переходить с элитного вискаря на доступный самогон)...
    Ответить
    Мордаванин
    1727274070
    "Все, Гриня, отработался, ку-ку".
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    Павелий
    1727277359
    Уже все и намекают и явно говорят, что этому г-ну Иванову надо держаться подальше от российского футбола. Но нет же, присосался к кормушке Газпрома. Если кто не верит, по посмотрите статистику матчей Зенита и Урала.
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    bashnat013
    1727287247
    Видимо надо во вторую чтоб понять футбол
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