Президент «Урала»: «Не понимаем, как играть в Первой лиге»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, как в команде переживают вылет из РПЛ в Первую лигу.

«Пока нет ещe, не понимаем, как играть в Первой лиге. Сидит у всех в голове, что мы вылетели непонятно как. Ни тренерский штаб, ни я, ни игроки до сих пор не можем приноровиться.

Вылет из РПЛ – это не один из самых сложных, а самый сложный момент за мою работу в клубе.

Всякие были ситуации, но эта – самая сложная. Сложнейший момент футбольной жизни за 21 год, и это для всех: и для меня, и для клуба», – заявил Иванов.