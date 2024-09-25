Губерниев оценил решение Карпина пригласить Глушенкова в сборную России

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о включении нападающего «Зенита» Максим Глушенкова в расширенный состав сборной России на сбор в октябре.

«В истории с Максимом Глушенковым важно отметить, что тренер – это наставник и это педагог. Валерий Карпин с учeтом непростых отношений с Глушенковым сделал всe абсолютно правильно.

С человеком нужно поговорить, понять его стремления, его философию. Мне кажется, что Глушенков как раз тот человек, который высказал, наступил на многие болезненные точки. Поэтому в этом смысле мы должны быть благодарны Глушенкову за откровения.

А дальше нужно ему что-то переосмыслить, всем нам что-то переосмыслить. В непростой ситуации продолжать стучаться во все двери, чтобы вернуться, чтобы у спортсменов, футболистов была мотивация. Потому что, как ни крути, еe спортсмены теряют.

И если мы это не признаем, если будем говорить, что в нашем спортивном королевстве всe в порядке, мы по-прежнему без проблем каких-то – великая спортивная страна. Мы – великая спортивная страна, но мы должны обращать внимание на непростые ситуации, на болевые точки и вовремя реагировать. Вот Карпин среагировал вовремя и блестяще», – написал Губерниев.