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    Губерниев – о Дзюбе: «Ему нужно работать засучив рукава»

    Комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступления нападающего Артема Дзюбы за «Акрон».

    «Артeм Дзюба – большой молодец. Я его нещадно критикую, но я отдаю ему должное, я думаю, что он забьeт свои пять мячей, догонит и обгонит Кержакова в этом списке рекордсменов. Конечно, ему нужно очень сильно работать, прям скажем, засучив рукава, чтобы вернуть себе хотя бы часть скоростных качеств, но то, что он уже пригодился «Акрону» – это факт.

    Однако дальше нужно не стоять на месте, нужно в три раза больше, в пять раз больше делать всего, чтобы вернуться на прежний уровень. Как по Льюису Кэрроллу, мы должны усиленно бежать, чтобы оставаться на месте. Это, кстати, касается многих, не только Артeма Дзюбы. А чтобы двигаться вперeд, нужно бежать ещe быстрее», – написал Губерниев.

    • В сентябре 36‑летний нападающий подписал однолетнее соглашение с «Акроном».
    • В 3 матчах за команду Дзюба записал на свой счет 3 голевые передачи.
    • Дзюба может опередить Александра Кержакова по общему количеству голов в истории российского футбола. Кержаков забил в сумме 233 мяча за клубы во всех официальных турнирах и сборную России, а Дзюба – 229.

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    Источник: «Советский спорт»

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    25.09.2024 13:05
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    Комментарии (5)
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    vladik12
    1727259239
    Не покладая рук, точнее.
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    Питерский князь
    1727260100
    Он уже не молод. Засучив рукава, работать не получится, по 10 раз в день, на камеру, душить одноглазую змею не сможет.
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    Интерес
    1727262417
    Понятно,почему Губер всё время скандалит и эпатирует! Если перестанет-его не будут приглашать на роль ведущего развлекаловок,а теперь ещё и официоза страны.
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    subbotaspartak
    1727267457
    «Ему нужно работать засучив рукава».... Закатав гетры?
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    кайрос
    1727281879
    Засучив рукава он только дрочить может.
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