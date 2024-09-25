Губерниев – о Дзюбе: «Ему нужно работать засучив рукава»

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступления нападающего Артема Дзюбы за «Акрон».

«Артeм Дзюба – большой молодец. Я его нещадно критикую, но я отдаю ему должное, я думаю, что он забьeт свои пять мячей, догонит и обгонит Кержакова в этом списке рекордсменов. Конечно, ему нужно очень сильно работать, прям скажем, засучив рукава, чтобы вернуть себе хотя бы часть скоростных качеств, но то, что он уже пригодился «Акрону» – это факт.

Однако дальше нужно не стоять на месте, нужно в три раза больше, в пять раз больше делать всего, чтобы вернуться на прежний уровень. Как по Льюису Кэрроллу, мы должны усиленно бежать, чтобы оставаться на месте. Это, кстати, касается многих, не только Артeма Дзюбы. А чтобы двигаться вперeд, нужно бежать ещe быстрее», – написал Губерниев.