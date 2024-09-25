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    Радимов сравнил Соболева с Холандом

    Бывший зенитовец Владислав Радимов высказался о форварде команды Александре Соболеве.

    – Я не могу сказать, что он прямо вписывается с первого дня в команду «Зенита». На данный момент Соболев пока не вписан и близко. Понятно, что взаимопонимания ему не хватает точно. Если в «Спартаке» были одни партнеры, и он знал, что от них ждать, то здесь немного другое. И потом Соболев не такой тонкий футболист, как тот же Клаудиньо или Вендел. Он прямолинейный абсолютно. Ему надо понять, как самому вести себя, быть на острие постоянно. Ну, давайте возьмем пример, может быть, очень сильный такой – «Манчестер Сити» и Холанд. Это же не самый техничный футболист, правильно?

    – Вообще нет.

    – И, если взять, сколько он касается мяча при том контроле «Манчестер Сити» – ну, раз десять за матч, из них он пять может забить. Но смысл в том, что Гвардиоле все время нужен нападающий на острие, который будет и без мяча работать, и ждать передач, потому что «Манчестер Сити» практически всегда играет с мячом. Понятно, что сравнивать Холанда и Соболева неправильно, это разные категории весовые, но смысл требований Семака – он должен быть похож. Потому что Соболеву, например, в розыгрышах эпизодически надо участвовать, в основном находиться там, на острие, поэтому пока взаимопонимания точно нет.

    • Соболев куплен у «Спартака» за 10 миллионов евро.
    • За «Зенит» игрок еще не забивал.
    • Команда лидирует в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    25.09.2024 09:41
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    Комментарии (11)
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    Каратель помойников
    1727247377
    Кулешов опять на стакан плотно присел)
    Ответить
    FRZZ
    1727248411
    Когда футбольные специалисты пишут такую чушь.... сравнил х... с пальцем как говорится.
    Ответить
    Yegres
    1727249091
    Больше бы подошло сравнение с жуком палочником
    Ответить
    Filllllll
    1727250829
    Радимов сравнил Соболева с Холандом: "по сравнению с Холандом, Соболев, полное г@@но"
    Ответить
    Зеркальный
    1727251198
    Дельфин и не впишется, при двух более классных напов что есть ещё, которые забивают, либо ждать ухода Кассьеры, либо учесть Сергеева
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1727252524
    Даже если Соболев отрастит длинные как у Холанда волосы, вряд ли чего увидим общего. ""
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    baggio80
    1727252768
    Такое себе сравнение
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    Мордаванин
    1727254929
    прожопу с пальцем было?) бл..пропали бонусыы
    Ответить
    FWSPM
    1727276954
    самый провальный трансфер за последние годы будет еще хуже чем бакаев
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    mutabor0992
    1727290842
    Владик бухать подвязывай!
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