Радимов сравнил Соболева с Холандом

Бывший зенитовец Владислав Радимов высказался о форварде команды Александре Соболеве.

– Я не могу сказать, что он прямо вписывается с первого дня в команду «Зенита». На данный момент Соболев пока не вписан и близко. Понятно, что взаимопонимания ему не хватает точно. Если в «Спартаке» были одни партнеры, и он знал, что от них ждать, то здесь немного другое. И потом Соболев не такой тонкий футболист, как тот же Клаудиньо или Вендел. Он прямолинейный абсолютно. Ему надо понять, как самому вести себя, быть на острие постоянно. Ну, давайте возьмем пример, может быть, очень сильный такой – «Манчестер Сити» и Холанд. Это же не самый техничный футболист, правильно?

– Вообще нет.

– И, если взять, сколько он касается мяча при том контроле «Манчестер Сити» – ну, раз десять за матч, из них он пять может забить. Но смысл в том, что Гвардиоле все время нужен нападающий на острие, который будет и без мяча работать, и ждать передач, потому что «Манчестер Сити» практически всегда играет с мячом. Понятно, что сравнивать Холанда и Соболева неправильно, это разные категории весовые, но смысл требований Семака – он должен быть похож. Потому что Соболеву, например, в розыгрышах эпизодически надо участвовать, в основном находиться там, на острие, поэтому пока взаимопонимания точно нет.