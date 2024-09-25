Мостовой заявил, что Мусаев не причастен к победам «Краснодара»: «На поле выходят игроки, а не тренер»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не видит руки тренера Мурада Мусаева в «Краснодаре».
«Сейчас «Краснодар» на ходу, они хороши. Вы посмотрите на их состав, там много качественных футболистов. Есть Джон Кордоба и Эдуард Сперцян, один – лучший нападающий в РПЛ, а другой – один из лучших игроков нашего чемпионата.
При чем тут Мусаев? Игроки выходят на поле, а не тренер. Там состав хороший, вот они и играют здорово», – сказал Мостовой.
- «Краснодар» идет в РПЛ 2-м.
- Следующий соперник – «Зенит» (28 сентября).
- Мостовой, в отличие от Мусаева, выигрывал чемпионат страны.