Мостовой заявил, что Мусаев не причастен к победам «Краснодара»: «На поле выходят игроки, а не тренер»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не видит руки тренера Мурада Мусаева в «Краснодаре».

«Сейчас «Краснодар» на ходу, они хороши. Вы посмотрите на их состав, там много качественных футболистов. Есть Джон Кордоба и Эдуард Сперцян, один – лучший нападающий в РПЛ, а другой – один из лучших игроков нашего чемпионата.

При чем тут Мусаев? Игроки выходят на поле, а не тренер. Там состав хороший, вот они и играют здорово», – сказал Мостовой.