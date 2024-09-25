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    • Мостовой заявил, что Мусаев не причастен к победам «Краснодара»: «На поле выходят игроки, а не тренер»

    Мостовой заявил, что Мусаев не причастен к победам «Краснодара»: «На поле выходят игроки, а не тренер»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не видит руки тренера Мурада Мусаева в «Краснодаре».

    «Сейчас «Краснодар» на ходу, они хороши. Вы посмотрите на их состав, там много качественных футболистов. Есть Джон Кордоба и Эдуард Сперцян, один – лучший нападающий в РПЛ, а другой – один из лучших игроков нашего чемпионата.

    При чем тут Мусаев? Игроки выходят на поле, а не тренер. Там состав хороший, вот они и играют здорово», – сказал Мостовой.

    • «Краснодар» идет в РПЛ 2-м.
    • Следующий соперник – «Зенит» (28 сентября).
    • Мостовой, в отличие от Мусаева, выигрывал чемпионат страны.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    25.09.2024 07:43
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    Комментарии (11)
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    subbotaspartak
    1727246980
    Это он о своём будущем тренерстве
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    Январь 59
    1727247028
    Конечно тренеры ничего не решаеют, и Лобановский ничего не решал, и Бесков ничего не решал, когда выпустил 17ти летнего Сашу на поле. Точно так же ничего не решает, Гвардиола, Моуриньо, Фергюсон. Сашу просто бесит тот факт, что нигде не игравший Мусаев тренирует очень сильный клуб, а Саша игравший и в Спартаке, и в Испании и за сборную, до сих пор никого не тренирует. Саша а ты попробуй сделать так как Мусаев, возьми в академии Спартака детишек 5го класса, доведи их до выпуска в молодежку Спартака, выиграй молодёжный чемпионат. И после этого возможно тебя куда то позовут
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    Каратель помойников
    1727247591
    Кто нибудь,дайте царю закусить))) ох не повезет тому клубу что будет тренировать мостовой после получения лицензии
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    odessakmv
    1727249983
    Ой и Д.Б.!!!
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    zigbert
    1727251160
    Намекая на то что Краснодару вообще не нужен тренер.
    Ответить
    Artemka444
    1727256976
    Смешной парень
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    The only one
    1727260460
    Не Сашок ли совсем недавно истерил, что с приходом Мусаева Краснодару удержаться бы в десятке. Мусаев не тренер, он загубит клуб. И вдруг такая метаморфоза. По моему царю пора провести курс интенсивной терапии где нибудь в белых палатах...
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    morgan59
    1727263375
    Мусаев уже изменил игру Краснодара. В сравнением с периодом Ивича, команда стала играть интереснее. отсюда вывод, Мусаев нормальный тренер. Сейчас даёт результат. А что будет дальше, посмотрим , увидим и сделаем выводы весной.
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    FWSPM
    1727276541
    у мостового странная логика если результата нет виноват тренер если есть то молодцы игроки
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