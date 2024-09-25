Еще один вратарь готов возобновить карьеру ради «Барселоны»

Серьезная травма Марка-Андре тер Стегена мотивировала некоторых голкиперов вернуться в профессиональный футбол.

Накануне стало известно о готовности 41-летнего Клаудио Браво возобновить карьеру ради возвращения в «Барселону».

Похожая позиция и у Войцеха Щесны, завершившего карьеру в конце августа. Поляк примет предложение «Барсы», если таковое поступит. Он убежден, что станет основным вратарем, как только наберет оптимальную форму.

При этом у Щесны есть обязательства перед «Ювентусом» – туринцы согласились летом отпустить его на определенных условиях.

Польский футболист должен выплатить бывшему клубу денежную компенсацию, если перейдет в команду из топ-лиги до истечения согласованного периода времени.