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    • Еще один вратарь готов возобновить карьеру ради «Барселоны»

    Еще один вратарь готов возобновить карьеру ради «Барселоны»

    Серьезная травма Марка-Андре тер Стегена мотивировала некоторых голкиперов вернуться в профессиональный футбол.

    Накануне стало известно о готовности 41-летнего Клаудио Браво возобновить карьеру ради возвращения в «Барселону».

    Похожая позиция и у Войцеха Щесны, завершившего карьеру в конце августа. Поляк примет предложение «Барсы», если таковое поступит. Он убежден, что станет основным вратарем, как только наберет оптимальную форму.

    При этом у Щесны есть обязательства перед «Ювентусом» – туринцы согласились летом отпустить его на определенных условиях.

    Польский футболист должен выплатить бывшему клубу денежную компенсацию, если перейдет в команду из топ-лиги до истечения согласованного периода времени.

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    Источник: Sport.es

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    25.09.2024 01:00
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    Комментарии (1)
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    russkiisergei
    1727292714
    поляки они такие! гнилые они там все!!!
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