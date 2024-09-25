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    • Жирков: «Болельщики решили, что я сам ушел из «Динамо», а меня выгнали»

    Жирков: «Болельщики решили, что я сам ушел из «Динамо», а меня выгнали»

    Юрий Жирков рассказал об обстоятельствах своего ухода из «Динамо».

    • Футболист покинул московский клуб в январе 2016 года.
    • Его выкупил «Зенит» вместе с Александром Кокориным.
    • Спустя несколько месяцев динамовцы вылетели из РПЛ.

    – Иногда болельщики не понимают всех составляющих, которые происходят при трансферах. Я не знаю, что там руководство ЦСКА говорило про меня, но это всe неправда.

    Как я уже говорил, от меня в этих переходах практически ничего не зависело. Мне сказали ехать туда – я поехал.

    Выгнали из «Динамо», главный тренер выгнал – я и уехал вместе с Кокориным в «Зенит». Так что всe так складывалось.

    – Это именно главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев выгнал? Не руководство клуба?

    – Сказал мне об этом он. На сборах было сказано нам с Кокориным: «Собирайте вещи и езжайте. Вас продают». Болельщики «Динамо» тогда решили, что я сам ушел. А через полгода бело-голубые вылетели из РПЛ.

    Как раз в последнем туре того чемпионата я приезжал с «Зенитом» играть в гостях с «Динамо». Они скандировали [нецензурно в мой адрес]. А всей составляющей не знали.

    – Видимо, вам только болельщики «Челси» ничего не скандировали.

    – Там я не понимал ничего (смеется).

    – Обида за такие скандирования была?

    – Иногда проскальзывает, но в целом нет. Я понимаю, что болельщики любят свою команду. Поэтому так эмоционально реагируют на многие вещи.

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    Источник: «Известия»

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    25.09.2024 00:48
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    Комментарии (4)
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    Александр-Селютин-vkontak
    1727258237
    Юрий Жирков всегда играл верой и правдой, в каком-либо клубе он не был. Поэтому и вырос нормальным человеком, образованным и не пиаристым. Молодец, Юра!
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    alex1951
    1727267517
    Эх,Юра,Юра я такая дура - песня посвященная тренеру Динамо))))
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    FWSPM
    1727276452
    просто как с быстровым позвонили из администрации президента и сказали что надо продавать
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