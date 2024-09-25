Жирков: «Болельщики решили, что я сам ушел из «Динамо», а меня выгнали»

Юрий Жирков рассказал об обстоятельствах своего ухода из «Динамо».

Футболист покинул московский клуб в январе 2016 года.

Его выкупил «Зенит» вместе с Александром Кокориным.

Спустя несколько месяцев динамовцы вылетели из РПЛ.

– Иногда болельщики не понимают всех составляющих, которые происходят при трансферах. Я не знаю, что там руководство ЦСКА говорило про меня, но это всe неправда.

Как я уже говорил, от меня в этих переходах практически ничего не зависело. Мне сказали ехать туда – я поехал.

Выгнали из «Динамо», главный тренер выгнал – я и уехал вместе с Кокориным в «Зенит». Так что всe так складывалось.

– Это именно главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев выгнал? Не руководство клуба?

– Сказал мне об этом он. На сборах было сказано нам с Кокориным: «Собирайте вещи и езжайте. Вас продают». Болельщики «Динамо» тогда решили, что я сам ушел. А через полгода бело-голубые вылетели из РПЛ.

Как раз в последнем туре того чемпионата я приезжал с «Зенитом» играть в гостях с «Динамо». Они скандировали [нецензурно в мой адрес]. А всей составляющей не знали.

– Видимо, вам только болельщики «Челси» ничего не скандировали.

– Там я не понимал ничего (смеется).

– Обида за такие скандирования была?

– Иногда проскальзывает, но в целом нет. Я понимаю, что болельщики любят свою команду. Поэтому так эмоционально реагируют на многие вещи.