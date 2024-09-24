Экс-жена Тимощука заявила о причастности ФСБ к трансферу бывшего мужа в «Зенит»

Надежда Навроцкая, бывшая супруга тренера «Зенита» Анатолия Тимощука, считает, что российские спецслужбы были причастны к переходу ее экс-мужа в петербургский клуб в 2007 году.

«Не секрет, что лидеры мнений всегда использовались КГБ. Потом наступили времена относительной свободы, когда просто так не заставишь что-то делать. ФСБ начало использовать другие методы, предлагая разные проекты, деньги, вербуя людей.

Думаю, силовые структуры России еще в 2007 году знали, что начнется СВО. И они еще тогда начали искать украинских спикеров наподобие Тимощука.

Вполне вероятно, что именно поэтому «Зенит» заплатил за него так дохера денег. Можно сказать, что к его трансферу причастна ФСБ.

Россияне думали, что Тимощук будет лидером мнений среди украинцев, будет пропагандировать русский мир, а его будут слушать.

Но он на массы никак не влияет и не срет в инфопространство Украины, потому что просто не способен этого делать. Он стал ходячим мемом для украинцев», – сказала Навроцкая.