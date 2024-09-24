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    • Экс-жена Тимощука заявила о причастности ФСБ к трансферу бывшего мужа в «Зенит»

    Экс-жена Тимощука заявила о причастности ФСБ к трансферу бывшего мужа в «Зенит»

    Надежда Навроцкая, бывшая супруга тренера «Зенита» Анатолия Тимощука, считает, что российские спецслужбы были причастны к переходу ее экс-мужа в петербургский клуб в 2007 году.

    «Не секрет, что лидеры мнений всегда использовались КГБ. Потом наступили времена относительной свободы, когда просто так не заставишь что-то делать. ФСБ начало использовать другие методы, предлагая разные проекты, деньги, вербуя людей.

    Думаю, силовые структуры России еще в 2007 году знали, что начнется СВО. И они еще тогда начали искать украинских спикеров наподобие Тимощука.

    Вполне вероятно, что именно поэтому «Зенит» заплатил за него так дохера денег. Можно сказать, что к его трансферу причастна ФСБ.

    Россияне думали, что Тимощук будет лидером мнений среди украинцев, будет пропагандировать русский мир, а его будут слушать.

    Но он на массы никак не влияет и не срет в инфопространство Украины, потому что просто не способен этого делать. Он стал ходячим мемом для украинцев», – сказала Навроцкая.

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    Источник: Sport24

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    24.09.2024 22:44
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    Комментарии (27)
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    Давид59
    1727238078
    Размышления бывшей? Чему тут удивляться? "Наверняка", "без сомнения", вот и все доказательства.
    Ответить
    Oldtrafford83
    1727239404
    Думаю ещё и Тамплиеры с Масонами причастны)) Толик молодец что теперь эта мышь бывшая!!!
    Ответить
    Айболид
    1727239980
    Ну усё , "приехала" тётка . 100 пудово она это записывала в шапочке из фольги .
    Ответить
    Спартач80
    1727241450
    Это как же их там зомбируют?....
    Ответить
    ilich55
    1727245846
    Из Германии кукарекать пока ещё можно, но почему это ****** выкладывает Sport24? С какой целью скопировали интервью, данное этой дамой изданию хохляцкому Sport-express?
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    Plyash
    1727249602
    Бред сивой кобылы,от бессилия бесится хохлушка.До сих пор не может простить Тимощуку,что как раз в тот момент,при переезде в Питер,он расстался с ней.
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    Назарян
    1727249748
    они что все там такие е б а н у т ы е или мне показалось ?
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    DOCTOR PENALTY
    1727250875
    Лидер мнений спикер Тимощук... )))))) Наша Зарема просто умница в сравнении с этой НаВРОТцкой. ***
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    Шустик
    1727251016
    А к чему вообще эта новость?
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    ZENIT-59
    1727254298
    Жена Анатолия просто решила попиарится ,да и отомстить бывшему супругу ,за его успехи без неё в прошлом, ,да и настоящие успехи Тимы с Зенитом её задевают скорее всего
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