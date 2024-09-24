Аршавин назвал главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство

Андрей Аршавин считает, что в этом сезоне «Зениту» смогут составить конкуренцию пять команд РПЛ.

– «Зенит» мощно начал сезон, но затем были трудные матчи со «Спартаком» и ЦСКА, где команда Семака не была лучше соперника. Несмотря на это, у вас по-прежнему нет сомнений, что «Зенит» станет чемпионом?

– Не знаю, как будет, но пока все равно, безусловно, «Зенит» – главный претендент на чемпионство.

– Кто основные конкуренты?

– Команды со второго по шестое место: «Краснодар», «Локомотив», «Динамо», «Спартак» и ЦСКА. Все они будут претендовать [на чемпионство].

Сейчас очень большая разница между первыми и последними шестью командами в таблице. Лидеры будут редко терять очки в матчах с аутсайдерами.