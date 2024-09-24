Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Аршавин назвал главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство

    Аршавин назвал главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство

    Андрей Аршавин считает, что в этом сезоне «Зениту» смогут составить конкуренцию пять команд РПЛ.

    – «Зенит» мощно начал сезон, но затем были трудные матчи со «Спартаком» и ЦСКА, где команда Семака не была лучше соперника. Несмотря на это, у вас по-прежнему нет сомнений, что «Зенит» станет чемпионом?

    – Не знаю, как будет, но пока все равно, безусловно, «Зенит» – главный претендент на чемпионство.

    Кто основные конкуренты?

    Команды со второго по шестое место: «Краснодар», «Локомотив», «Динамо», «Спартак» и ЦСКА. Все они будут претендовать [на чемпионство].

    Сейчас очень большая разница между первыми и последними шестью командами в таблице. Лидеры будут редко терять очки в матчах с аутсайдерами.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 9 туров.
    • Петербуржцы идут за 7-м чемпионством подряд.

    Новости по теме
    Аршавин объяснил, почему «Зенит» летом покупал российских футболистов, а не иностранцев 5
    Аршавин оценил летнюю трансферную кампанию «Зенита» 5
    Эсковаль из «Акрона» раскрыл кумира среди российских игроков
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.09.2024 22:22
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1727208245
    Так и будут считаться: Первый претендент на титул...шестой претендент на титул.А по факту всё решено.
    Ответить
    evgevg13
    1727236625
    Настродамус твою дивизию...
    Ответить
    alex1951
    1727339274
    Чипсоеду. Какие конкуренты? Главный конкурент Зенита- это сам Зенит. У которого все схвачено,за все уплачено... Это надо быть идиотом,чтобы поити против Генералимуса Миллер-Мюллера)))
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+