Первый тренер Батракова сравнил игрока с легендарным спартаковцем

Александр Зуев, первый тренер полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, оценил талант игрока.

– Когда Алексей пришел к вам, можно ли было сказать, что перед вами талантливый футболист?

– Он пришел ко мне в пять лет и уже занимался с семилетними ребятами. Уже тогда было видно, что господь его в макушку поцеловал. Его талант и работоспособность, как видите, дали результат. В принципе, этого я и ожидал.

Не хочу сравнивать Батракова с каким-то иностранным футболистом. У нас своих таких игроков много было, например, Юрий Гаврилов. Он же тоже видел поле, читал игру. Была даже футбольная пословица: «Не знаешь, что делать с мячом, – отдай Гаврилову, он-то знает». Алексей такой же, тем более Галактионов выбрал позицию, которая подходит ему.