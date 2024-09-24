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    • Первый тренер Батракова сравнил игрока с легендарным спартаковцем

    Первый тренер Батракова сравнил игрока с легендарным спартаковцем

    Александр Зуев, первый тренер полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, оценил талант игрока.

    – Когда Алексей пришел к вам, можно ли было сказать, что перед вами талантливый футболист?

    – Он пришел ко мне в пять лет и уже занимался с семилетними ребятами. Уже тогда было видно, что господь его в макушку поцеловал. Его талант и работоспособность, как видите, дали результат. В принципе, этого я и ожидал.

    Не хочу сравнивать Батракова с каким-то иностранным футболистом. У нас своих таких игроков много было, например, Юрий Гаврилов. Он же тоже видел поле, читал игру. Была даже футбольная пословица: «Не знаешь, что делать с мячом, – отдай Гаврилову, он-то знает». Алексей такой же, тем более Галактионов выбрал позицию, которая подходит ему.

    • 19-летний Батраков провел в этом сезоне за «Локомотив» 12 матчей, забил 7 голов, отдал 5 передач.
    • Ранее футболист заявил, что мечтает когда‑нибудь оказаться в «Барселоне».
    • В отличие от Гаврилова, Батраков еще не становился чемпионом.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.09.2024 15:50
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    Комментарии (3)
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    DOCTOR PENALTY
    1727182708
    Зуеву повезло с Батраковым, Батракову повезло с Зуевым. ***
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    NewLife
    1727186797
    Ошибочка - эта пословица была не про Гаврилова, а про Лоськова.)
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    Цугундeр
    1727189401
    Появились "первые тренеры"..) Скоро и папаши вылезут , "воспитавшие и отдавшие всё ". Как всё знакомо .(
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