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    • Хоккеист Ковальчук ответил, за счет чего «Спартак» может бороться с «Зенитом»

    Хоккеист Ковальчук ответил, за счет чего «Спартак» может бороться с «Зенитом»

    Бывший хоккеист «Спартака» Илья Ковальчук оценил перспективы футбольной команды под руководством Деяна Станковича.

    «Реально ли бороться с «Зенитом»? Конечно, очень реально. Почему нет. Видно же, что «Спартак» сделал приобретения, в команде хороший тренер Станкович.

    Самое главное – у него энергетика чемпиона. Видно, что он парень с характером, направит команду в правильное русло», – сказал Ковальчук.

    • Станкович принял команду в июне.
    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
    • Команда не становилась чемпионом с 2017 года.

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    Источник: «Советский спорт»

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    24.09.2024 15:39
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    Комментарии (6)
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    DOCTOR PENALTY
    1727182907
    Станкович пока производит впечатление, а перед этим клуб конкретно о б ъ е б а с к а л и. ""
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    alex1951
    1727188652
    Чук и Гек.....ну вот снимай коньки и дуй к Деяну,как в свое время Овечкин делал..... Трансформируйся ....а советы и мы могем раскидывать...)
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    Цугундeр
    1727190310
    Два года за Спартак ,пять лет за СКА (с сопутствующими титулами и капитанством )).. Ох ,уж эти хитрожопые тверитяне..))
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    Конопляных дел мастер
    1727190553
    Только вкупе с судьями могут бороться, удалив парочку игроков и поставив пенальти. Это мы видели с Динамо.
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