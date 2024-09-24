Хоккеист Ковальчук ответил, за счет чего «Спартак» может бороться с «Зенитом»

Бывший хоккеист «Спартака» Илья Ковальчук оценил перспективы футбольной команды под руководством Деяна Станковича.

«Реально ли бороться с «Зенитом»? Конечно, очень реально. Почему нет. Видно же, что «Спартак» сделал приобретения, в команде хороший тренер Станкович.

Самое главное – у него энергетика чемпиона. Видно, что он парень с характером, направит команду в правильное русло», – сказал Ковальчук.