Личка негативно высказался об игре «Динамо» против «Спартака»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал игру своей команды в ходе сезона.

«Сейчас мы остались на четвертом месте, стараемся работать, следующая игра в Махачкале. Уже играли с ними в Кубке – честно сказать, будет горячо, будет высокий прессинг, давление на нашу защиту, длинные забросы, у них высокие игроки.

Нужно сказать, что мы уже сыграли тяжелые матчи с «Зенитом», «Спартаком», «Локомотивом». Плохо, что проиграли «Краснодару», ведь мы играли хорошо, должны были победить, тогда все было бы по-другому, но в этом весь футбол.

Мы идем впереди, держимся наверху, уверен, что в Кубке выйдем в следующий раунд. Но нужно работать и стараться, потому что сезон длинный.

Надо спокойно забирать три очка в таких матчах, как с «Ахматом», мы играли дома, но было тяжело, в таких играх всегда важно побеждать. Например, в Оренбурге первый тайм был плохим, но развернули игру, в конце матча соперник забивает, 2:2, но нужно забирать три очка в таких матчах.

У нас есть игры с хорошим качеством, а есть такие матчи, как со «Спартаком» и «Оренбургом», где я бы хотел, чтобы команда по-другому провела первые таймы. Что касается плохого качества, то в матче со «Спартаком» мне не понравилось, как мы играли без мяча, плохо бегали без мяча, в этом была наша проблема», – сказал Личка.