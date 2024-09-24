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    • Личка негативно высказался об игре «Динамо» против «Спартака»

    Личка негативно высказался об игре «Динамо» против «Спартака»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал игру своей команды в ходе сезона.

    «Сейчас мы остались на четвертом месте, стараемся работать, следующая игра в Махачкале. Уже играли с ними в Кубке – честно сказать, будет горячо, будет высокий прессинг, давление на нашу защиту, длинные забросы, у них высокие игроки.

    Нужно сказать, что мы уже сыграли тяжелые матчи с «Зенитом», «Спартаком», «Локомотивом». Плохо, что проиграли «Краснодару», ведь мы играли хорошо, должны были победить, тогда все было бы по-другому, но в этом весь футбол.

    Мы идем впереди, держимся наверху, уверен, что в Кубке выйдем в следующий раунд. Но нужно работать и стараться, потому что сезон длинный.

    Надо спокойно забирать три очка в таких матчах, как с «Ахматом», мы играли дома, но было тяжело, в таких играх всегда важно побеждать. Например, в Оренбурге первый тайм был плохим, но развернули игру, в конце матча соперник забивает, 2:2, но нужно забирать три очка в таких матчах.

    У нас есть игры с хорошим качеством, а есть такие матчи, как со «Спартаком» и «Оренбургом», где я бы хотел, чтобы команда по-другому провела первые таймы. Что касается плохого качества, то в матче со «Спартаком» мне не понравилось, как мы играли без мяча, плохо бегали без мяча, в этом была наша проблема», – сказал Личка.

    • «Динамо» занимает в РПЛ 4-е место с 17 очками после 9 туров.
    • В 10-м туре москвичи сыграют в гостях с махачкалинским «Динамо» 29 сентября. Начало в 19:00 мск.

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    Источник: ТАСС

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    24.09.2024 12:05
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    Комментарии (1)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    neim
    1727181555
    А качество работы тренера кто-нибудь оценит, или оно на к..й ни кому не надо ?
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