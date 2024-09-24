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    • Сутормин назвал игрока, которого взял бы в «Ростов» из «Зенита»

    Сутормин назвал игрока, которого взял бы в «Ростов» из «Зенита»

    Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин ответил на вопрос, кого бы он позвал в свою нынешнюю команду из «Зенита», если бы мог взять одного футболиста.

    «Взял бы Александра Ерохина, потому что он может реализовать любой момент, забить в нужное время», – сказал Сутормин.

    • 30-летний Сутормин перешел в «Ростов» из «Зенита» в середине августа на правах аренды до конца сезона-2024/25. На его счету – 7 матчей, 1 гол и 1 голевая передача в составе южан.
    • 34-летний Ерохин в текущем сезоне провел 11 игр, забил 2 мяча и отдал 1 передачу.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    24.09.2024 11:40
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    Комментарии (3)
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    Цугундeр
    1727167865
    )) Это называется.. обустроился и решил своих подтянуть. Ерохин (вапщета ) двукратный чемпион Молдовы... И абы куда не пойдёт. Тем более ,там он уже отметился.
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    DOCTOR PENALTY
    1727176657
    Ойрохин слезет с тепло нагретой жопой лавки только за большое количество ойро, у Ростова таких денег никогда не было, так что лучше про него забыть. ""
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