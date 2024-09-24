Сутормин назвал игрока, которого взял бы в «Ростов» из «Зенита»

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин ответил на вопрос, кого бы он позвал в свою нынешнюю команду из «Зенита», если бы мог взять одного футболиста.

«Взял бы Александра Ерохина, потому что он может реализовать любой момент, забить в нужное время», – сказал Сутормин.