Сутормин назвал игрока, которого взял бы в «Ростов» из «Зенита»

Полузащитник «Ростова» Алексей Сутормин ответил на вопрос, кого бы он позвал в свою нынешнюю команду из «Зенита», если бы мог взять одного футболиста.
«Взял бы Александра Ерохина, потому что он может реализовать любой момент, забить в нужное время», – сказал Сутормин.
- 30-летний Сутормин перешел в «Ростов» из «Зенита» в середине августа на правах аренды до конца сезона-2024/25. На его счету – 7 матчей, 1 гол и 1 голевая передача в составе южан.
- 34-летний Ерохин в текущем сезоне провел 11 игр, забил 2 мяча и отдал 1 передачу.