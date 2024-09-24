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    • Мостовой – о соперниках сборной России: «Раньше Карпин кричал, как Глушенков»

    Мостовой – о соперниках сборной России: «Раньше Карпин кричал, как Глушенков»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что у него нет вопросов к вызову в национальную команду нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

    «Слова Глушенкова были сказаны не в сторону сборной России, а в сторону Вьетнама и Таиланда. Он сказал то, что говорили многие.

    Мы кричим каждый раз, что нам надо играть – тут же в соперниках у нас сборная отелей. И я говорил, что Глушенкова все равно вызовут в сборную. Если Максим хорошо играет, почему его не вызывать?

    Раньше Карпин сам проходил через такое, кричал, как Глушенков: «Почему мы играем с каким-то пожарниками?»

    Ясно, что с соперниками уровня Вьетнама мы не играли, но в раздевалке все точно так же говорили, когда попадались слабые команды. Это было, есть и будет. Мы так же все сидели в самолетах, автобусах, отелях и смеялись.

    Вызов Глушенкова в сборную России никаких вопросов не вызывает», – сказал Мостовой.

    • Ранее форвард сказал, что его не мотивируют товарищеские матчи сборной с Вьетнамом. По словам футболиста, вместо этого он лучше будет тренироваться в клубе с легионерами «Зенита».
    • Главный тренер сборной Валерий Карпин так прокомментировал вызов игрока в национльную команду в октябре: «Его слова повлияли на решение. Хочу глаза в глаза поговорить с человеком, понять позицию».
    • Глушенков пропустил сбор национальной команды в сентябре и игру с Вьетнамом из-за травмы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    24.09.2024 10:08
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Ziklop
    1727162794
    Карпин и Глушенков одинаково сумашедшие, главное помешанные на футболе!!!
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    ScarlettOgusania
    1727164523
    и также натужно играли со сборной почтальонов и сапожников с Фарерских островов, еле-еле выигрывая 1:0, уж лучше бы молчали про свои "удачные" игры...
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    The only one
    1727164731
    Царь явно свечку держал...
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    SLADE2019
    1727167581
    Молодец Мостовой, четко акценты расставил. Действительно, Глушенков говорил про Вьетнам и Таиланд, а не про сборную. Правильно во всем разобрался.
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    Хулиганин
    1727193946
    Тут главное, что все это говорилось и оставалось в раздевалке. Когда все эти херои подняли вонь, что им носки не той системы подвезли Садырин их просто вышиб из сборной.
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    Александр-Селютин-vkontak
    1727277820
    Карпин заднюю включил. Как его смоленский парень затмил, не горячего эстонского парня. Проститутки!
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    Сергей-Садковский-google
    1727330193
    С сильными соперниками нам пока не тягаться, наша сборная на уровне Ирана или Армении. И то, не факт.
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