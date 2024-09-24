Мостовой – о соперниках сборной России: «Раньше Карпин кричал, как Глушенков»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой заявил, что у него нет вопросов к вызову в национальную команду нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«Слова Глушенкова были сказаны не в сторону сборной России, а в сторону Вьетнама и Таиланда. Он сказал то, что говорили многие.

Мы кричим каждый раз, что нам надо играть – тут же в соперниках у нас сборная отелей. И я говорил, что Глушенкова все равно вызовут в сборную. Если Максим хорошо играет, почему его не вызывать?

Раньше Карпин сам проходил через такое, кричал, как Глушенков: «Почему мы играем с каким-то пожарниками?»

Ясно, что с соперниками уровня Вьетнама мы не играли, но в раздевалке все точно так же говорили, когда попадались слабые команды. Это было, есть и будет. Мы так же все сидели в самолетах, автобусах, отелях и смеялись.

Вызов Глушенкова в сборную России никаких вопросов не вызывает», – сказал Мостовой.