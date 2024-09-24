Глушенкову предложили пройти проверку на полиграфе в связи с обвинениями в лудомании

Футбольный агент и юрист Антон Смирнов написал еще один пост о проблемах Максима Глушенкова.
- Два дня назад Смирнов сообщил, что нападающий «Зенита» очень сильно страдает лудоманией.
- Отец футболиста назвал эту информацию «бредом», «клеветой» и «грязными играми агентов».
«Интересно, каким образом я могу получить деньги от Глушенкова или переманить в свое агентство (не клевета ли это в мой адрес)? Ну что за бред?)
1) У Глушенкова есть прекрасный агент, игрок им доволен.
2) У меня нет агентства.
3) Даже мыслей о получении денег с Глушенкова у меня не было и нет. Мне его деньги неинтересны от слова совсем.
Что касается грязной работы...
Своими высказываниями Глушенков поставил на уши всю футбольную и не только Россию. Папе бы подумать об этом, о том, что несет его сын в публичном пространстве.
Что касается клеветы, надо внимательно читать мой пост и то, как он написан. В нем я:
а) никого не обвинял;
б) ничего не утверждал (и даже сделал на этом акцент).
Но не сказать о том, что важно и о чем говорят футбольные люди, я не мог. И мне кажется, что это правда. Думаю, окружение Максима все прекрасно знает. Вот пусть и разговаривают с футболистом.
Что касается «давно бы поймали». РФС этим не занимается, чтобы кого-то специально ловить. Про ставки я вообще ни слова не сказал.
Лудомания – более широкое понятие. Да и если бы речь речь шла о ставках, то есть тысяча способов делать их так, что твое имя нигде не будет фигурировать.
На самом деле папе Глушенкова вместо того, чтобы раздавать интервью и обвинять меня в грязных делах, стоит всерьез озаботиться возможной проблемой, да и поговорить с сыном на предмет его высказываний.
Интересно, что футболисты у нас неприкасаемыми должны быть в плане высказываний о них. Стоит только что-то про них сказать, так сразу и они, и окружение очень сильно возбухать начинают.
Я предлагаю Глушенкову пройти в РФС проверку на полиграфе. Но он этого никогда делать, думаю, не будет», – написал Смирнов.