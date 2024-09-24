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    • Глушенкову предложили пройти проверку на полиграфе в связи с обвинениями в лудомании

    Глушенкову предложили пройти проверку на полиграфе в связи с обвинениями в лудомании

    Футбольный агент и юрист Антон Смирнов написал еще один пост о проблемах Максима Глушенкова.

    • Два дня назад Смирнов сообщил, что нападающий «Зенита» очень сильно страдает лудоманией.
    • Отец футболиста назвал эту информацию «бредом», «клеветой» и «грязными играми агентов».

    «Интересно, каким образом я могу получить деньги от Глушенкова или переманить в свое агентство (не клевета ли это в мой адрес)? Ну что за бред?)

    1) У Глушенкова есть прекрасный агент, игрок им доволен.

    2) У меня нет агентства.

    3) Даже мыслей о получении денег с Глушенкова у меня не было и нет. Мне его деньги неинтересны от слова совсем.

    Что касается грязной работы...

    Своими высказываниями Глушенков поставил на уши всю футбольную и не только Россию. Папе бы подумать об этом, о том, что несет его сын в публичном пространстве.

    Что касается клеветы, надо внимательно читать мой пост и то, как он написан. В нем я:

    а) никого не обвинял;

    б) ничего не утверждал (и даже сделал на этом акцент).

    Но не сказать о том, что важно и о чем говорят футбольные люди, я не мог. И мне кажется, что это правда. Думаю, окружение Максима все прекрасно знает. Вот пусть и разговаривают с футболистом.

    Что касается «давно бы поймали». РФС этим не занимается, чтобы кого-то специально ловить. Про ставки я вообще ни слова не сказал.

    Лудомания – более широкое понятие. Да и если бы речь речь шла о ставках, то есть тысяча способов делать их так, что твое имя нигде не будет фигурировать.

    На самом деле папе Глушенкова вместо того, чтобы раздавать интервью и обвинять меня в грязных делах, стоит всерьез озаботиться возможной проблемой, да и поговорить с сыном на предмет его высказываний.

    Интересно, что футболисты у нас неприкасаемыми должны быть в плане высказываний о них. Стоит только что-то про них сказать, так сразу и они, и окружение очень сильно возбухать начинают.

    Я предлагаю Глушенкову пройти в РФС проверку на полиграфе. Но он этого никогда делать, думаю, не будет», – написал Смирнов.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    24.09.2024 00:36
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    Комментарии (11)
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    BAIv
    1727136542
    Сам не хочешь пройти проверку на полиграфе, а лучше анальную?
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    рылы
    1727144339
    Скажу так, потому что знаю: на одном оборонном предприятии (да как и на всех, наверное) при приёме на работу проходят полиграф. Ну там стандартные вопросы, не знаю какие именно, но про наркотики спрашивают. А там средний возраст людей 25-35, большинство парни. И вот сотня парней работает, все прошли полиграф, и типа все без греха, ну может парочку отсеяли. Сами-то верите?) Да там половина употребляет, курит всякое и т.д. Так что херня этот ваш полиграф полиграфович)
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    Спартачище
    1727149702
    Скоро у болотных угольков начнут пропадать копейки из шкафчиков соболек и глущенков нашли друг друга
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    Айболид
    1727154927
    мосфутболмафия всерьёз за парня взялись . Затравить решили Макса ублюдки ! Всех своих цепных псов бросают в бой - депутатов , юристов , бывших министров .... Стыдно за московскую шоблу !
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    alp
    1727157892
    тю... обидели футбольного агента? ))))
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    Никола самаровский
    1727159956
    Гнать лупоглазого из нашего футбола...
    Ответить
    Питерский князь
    1727167595
    На Глушенкове пиарятся все, как могут.
    Ответить
    FWSPM
    1727173834
    Суперзвезда глушков оказался лудоманом вот это поворот
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    sined1951
    1727183177
    Этот агент давно всем надоел, не надо распространять его бредни.
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    Gogy65
    1727207003
    Агента бы хорошо проверить на полиграфе Расколоть,кто сделал заказ. Интересный подход. Обвинить,призвать покаяться сказать: от полиграфа то отказался! А сам агентишка с какого года на ЦРУ работает?
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