Агент сообщил о зависимости Глушенкова

Футбольный агент и юрист Антон Смирнов заявил, что у форварда «Зенита» Максима Глушенкова лудомания.

«Говорят, что Глушенков очень сильно страдает лудоманией. Свечку не держал, утверждать ничего не хочу, но говорят, что страдает так, что делает неимоверные вещи. В футбольном сообществе очень сложно утаить шило в мешке.

Максим, аккуратнее. Это может привести к страшным последствиям. Потеряет Россия талантливого игрока не дай Бог», – написал Смирнов.