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    Агент сообщил о зависимости Глушенкова

    Футбольный агент и юрист Антон Смирнов заявил, что у форварда «Зенита» Максима Глушенкова лудомания.

    «Говорят, что Глушенков очень сильно страдает лудоманией. Свечку не держал, утверждать ничего не хочу, но говорят, что страдает так, что делает неимоверные вещи. В футбольном сообществе очень сложно утаить шило в мешке.

    Максим, аккуратнее. Это может привести к страшным последствиям. Потеряет Россия талантливого игрока не дай Бог», – написал Смирнов.

    • Глушенков сегодня вернулся на поле после травмы руки.
    • Максим с 7 голами лидирует в списке бомбардиров РПЛ.
    • Глушенков – воспитанник «Чертаново».

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    21.09.2024 23:15
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    Комментарии (25)
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    Спартачище
    1726979428
    В болотной клупе всех инвалидов ума собирают за бюджетные деньги кормить
    Ответить
    rash1959
    1726981205
    "А ты азартен, Парамоша!"
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    Городовой
    1726983112
    Ничего страшного, у Дзюбы лудомания плавно перешла в рукоблудие.Черданцев считает, что пошло на пользу.
    Ответить
    subbotaspartak
    1726983342
    "Пусть говорят, мы редко видимся с тобой В сердце всегда ты со мной, ты со мной Пусть говорят, что не судьба нам быть вдвоём Люди твердят об одном, об одном, но... Я - это ты, ты - это я...."- Агент и юрист Мурат Насыров...
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    kutuzov112
    1726983675
    Антон Смирнов, лудомания может отражаться элементарно в донате к компьютерным играм, это его деньги, пусть сам ими распоряжается. А свечку лучше действительно не держи, а то она резко может стать ректальной.
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1726993500
    Все их "болезни" от шальных денег. Дайти им зарплату 50тыс рублей и будут ценить трату каждой копейки.
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    russkiisergei
    1726994660
    надеюсь Россия его уже потеряла НАВСЕГДА!!!
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    александр-черных-yandex
    1726995208
    Так подержи сначала свечку а потом пиши пироман ты наш доморощеный.
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    Таарон
    1726998644
    У антона Смирнова, я правда свечку не держал, ГОВОРЯТ недержание.
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    Arvlad
    1726999427
    Так всё-таки "у ... Максима Глушенкова лудомания" или "говорят, что... очень сильно страдает лудоманией"?
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