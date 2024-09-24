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    Угальде оценил силу состава «Спартака»

    Нападающий «Спартака» Манфред Угальде считает состав своей команды одним из сильнейших в РПЛ.

    – Как оцените старт сезона? Реально ли стать чемпионом после такого начала чемпионата?

    – Могу сказать, что мы будем бороться до последнего матча.

    – По составу «Спартак» не уступает ни одной команде РПЛ?

    – Нет. У нас отличная скамейка, все наши футболисты качественные.

    • «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ с 16 очками в 9 турах.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 баллов.
    • Следующий соперник – «Локомотив» (28 сентября).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    24.09.2024 00:12
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    Комментарии (1)
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    FWSPM
    1727173748
    Да к сожалению не все 5-6 надо гнать поганой метлой пока не поздно
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