Угальде оценил силу состава «Спартака»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде считает состав своей команды одним из сильнейших в РПЛ.

– Как оцените старт сезона? Реально ли стать чемпионом после такого начала чемпионата?

– Могу сказать, что мы будем бороться до последнего матча.

– По составу «Спартак» не уступает ни одной команде РПЛ?

– Нет. У нас отличная скамейка, все наши футболисты качественные.