Угальде оценил силу состава «Спартака»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде считает состав своей команды одним из сильнейших в РПЛ.
– Как оцените старт сезона? Реально ли стать чемпионом после такого начала чемпионата?
– Могу сказать, что мы будем бороться до последнего матча.
– По составу «Спартак» не уступает ни одной команде РПЛ?
– Нет. У нас отличная скамейка, все наши футболисты качественные.
- «Спартак» идет на 5-м месте в РПЛ с 16 очками в 9 турах.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 баллов.
- Следующий соперник – «Локомотив» (28 сентября).