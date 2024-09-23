Гурцкая раскритиковал спортивного директора «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал заявление спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала о несостоявшихся летних трансферах московского клуба.
– Амарал подтвердил ваш инсайд, что Глушенкова предлагали «Спартаку».
– Потому что его невозможно опровергнуть. Я сказал, что покажу переписку, если он будет врать.
– Вас устроили формулировки?
– Нет. Когда спортивный директор говорит, что они не справляются с авторитетом игрока…Тогда такие игроки, как Дзюба, Аршавин, Ибрагимович – любой игрок, у которого есть характер – тогда таких игроков нельзя брать, да?
Нужна тогда масса, приглаженные и причесанные игроки, как Умяров и Литвинов, которые никогда не повышают голос, отличники, скандалов не устраивают. В смысле ты не берешь Глушенкова?
И он дальше говорит: «Нам назвали цену, нас не устраивает цена».
– Это было сказано про Пиняева и Глебова.
– Ты *** [зачем] выходишь на переговоры? Ты внутри российского рынка. Вот я, например, больше года уже вообще не занимаюсь никакими трансферами. Я знаю все цены в России.
Когда ты выходишь на переговоры по Глебову, ты должен понимать, что там будет цена в 10 миллионов. Ты не можешь выйти на переговоры по Глебову и думать: «А, мы хотели его за 5 купить, мы не знали». Ты знаешь цену Пиняева.
– Какая?
– Минимальная цена Пиняева – 10 миллионов. 6 надо отдать в клуб и 4-5 за комиссию. Ты знаешь цену, зачем ты выходишь на переговоры, теряя время и свое, и агентов?
И потом ты говоришь: «Нас не устроила цена». Плохо, что ты, спортивный директор, вышел на переговоры и тебя не устроила цена. Куда ты шел?
А ты его хвалишь. Так похвали тогда Пряничникова, который организовал все это и написал ему текст.
– Я написал о том, что медиа-служба тоже сработала хорошо.
– Он вышел, по бумажке прочел, на все вопросы, которые ему задавали, ответил на *** [отвали], ушел, и все говорят, что он молодец.