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    Гурцкая раскритиковал спортивного директора «Спартака»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал заявление спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала о несостоявшихся летних трансферах московского клуба.

    – Амарал подтвердил ваш инсайд, что Глушенкова предлагали «Спартаку».

    – Потому что его невозможно опровергнуть. Я сказал, что покажу переписку, если он будет врать.

    – Вас устроили формулировки?

    – Нет. Когда спортивный директор говорит, что они не справляются с авторитетом игрока…Тогда такие игроки, как Дзюба, Аршавин, Ибрагимович – любой игрок, у которого есть характер – тогда таких игроков нельзя брать, да?

    Нужна тогда масса, приглаженные и причесанные игроки, как Умяров и Литвинов, которые никогда не повышают голос, отличники, скандалов не устраивают. В смысле ты не берешь Глушенкова?

    И он дальше говорит: «Нам назвали цену, нас не устраивает цена».

    – Это было сказано про Пиняева и Глебова.

    – Ты *** [зачем] выходишь на переговоры? Ты внутри российского рынка. Вот я, например, больше года уже вообще не занимаюсь никакими трансферами. Я знаю все цены в России.

    Когда ты выходишь на переговоры по Глебову, ты должен понимать, что там будет цена в 10 миллионов. Ты не можешь выйти на переговоры по Глебову и думать: «А, мы хотели его за 5 купить, мы не знали». Ты знаешь цену Пиняева.

    – Какая?

    – Минимальная цена Пиняева – 10 миллионов. 6 надо отдать в клуб и 4-5 за комиссию. Ты знаешь цену, зачем ты выходишь на переговоры, теряя время и свое, и агентов?

    И потом ты говоришь: «Нас не устроила цена». Плохо, что ты, спортивный директор, вышел на переговоры и тебя не устроила цена. Куда ты шел?

    А ты его хвалишь. Так похвали тогда Пряничникова, который организовал все это и написал ему текст.

    – Я написал о том, что медиа-служба тоже сработала хорошо.

    – Он вышел, по бумажке прочел, на все вопросы, которые ему задавали, ответил на *** [отвали], ушел, и все говорят, что он молодец.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    23.09.2024 20:46
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    Комментарии (4)
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    Цугундeр
    1727115766
    Тут уже не только Номэд , тут все розовые собаки покусали Тимурку...)
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    serhio80
    1727118282
    Кто такая гурцкая? Если год не занимается трансферами то какое его дело? Естественно глебов не стоит 10) 4+1 комиссии, это реально. Срубить на глебове 4-5 комиссии это агентов ******* надо ногами.
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    erybov1965
    1727119207
    Для нашего футбола,агент - это беда.Когда появляется агент - игрок уходит на второй план.Где большие деньги,да и деньги вообще - есть заинтересованность,особенно агента.Его задача преподнести,т.е. "втюхать" своего игрока,с которым контракт, в команду и подороже.Потому что он имеет с этого процент.Вот в этом вся беда.Я еще понимаю,если касается российского игрока,который еще не играл в РПЛ.Но все - равно,я считаю лучше всего иметь в клубах,так называемых скаутов,какое количество решает сам клуб и этого достаточно.В этом случае заинтересованность будет только на пользу.
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    NewLife
    1727120910
    Нищебродский базар лузера.
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