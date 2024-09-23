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    • Гурцкая: «Семак издевается над своей командой, видать, любит БДСМ-вечеринки»

    Гурцкая: «Семак издевается над своей командой, видать, любит БДСМ-вечеринки»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

    По его мнению, выход Александра Соболева в стартовом составе петербуржцев – это издевательство над командой.

    – «Зенит» – «Факел» – это БДСМ-матч.

    – Почему?

    – Потому что Семак, видать, любит БДСМ-вечеринки. Он издевается над своей командой, выставляя Соболева второй матч. Второй матч они играют как полуимпотенты. Он своих игроков убивает.

    Он убивает Кассьерру, Вендела, Соболев играет… Плохо. Хотел сказать еще хуже. Но Семак все равно с упорством хочет доказать, что им нужен был этот игрок.

    Соболев сто процентов не нужен был этому «Зениту», или тогда нельзя ставить Соболева и Кассьерру вместе. Потому что Кассьерра на этой позиции – вообще *** [капец].

    Это издевательство над своими игроками. Он издевается не только над Соболевым, который стелется в подкатах, не вставая с жопы, обозначая типа борьбу, но и Кассьерра не понимает, что делать, а Вендел просто гулял.

    Что разрывает Семака? Ему нельзя не набирать очки, в домашнем матче их набрать точно надо плюс надо побыстрее заиграть Соболева.

    Ну, тогда поставь одного Соболева со старта и Вендела с Клаудиньо. Тогда Соболев получит в два раза больше передач.

    • Нападающий перешел в «Зенит» из «Спартака».
    • За Соболева заплатили 10 млн евро.
    • Он сделал 1 ассист в 3 матчах за новую команду.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    23.09.2024 19:19
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    Комментарии (16)
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    АлексМак
    1727109476
    В принципе он прав. Но единственное, -Соболеву вообще место в глубоком запасе, или в аренду в какие-нибудь Химки или Пари НН. Пусть там попытается доказать, что считает себя футболистом...
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    Taps
    1727109517
    Всё правильно сказал. Либераст Семак торит себе путь к отставке.
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    ...уефан
    1727110164
    ...не верю я в то, что Соболев - креатура Семака, как бы я к нему не относился... Заинтересант гораздо выше и Семака, и Медведева рангом. Так, что в старте Хорёк оказывается помимо воли тренерского штаба, если конечно у них не коллективная шиза...
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    russkiisergei
    1727112058
    новая кричалка на подходе: зенит - команда импотентов!!!
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    Спартачище
    1727112698
    цюпа с азмунчиком уже показали чем болотные любят в раздевалке заниматься симак с приходом соболька решил добавить жести и кожаных плеток скоро и медведев подтянется, а может он и инициатор
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    Artemka444
    1727114336
    Удалить всех агентов с футбола нафиг и таких менеджеров типа Аля газизов и компания
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    Fialet
    1727115936
    Гурская в этот раз почти права. Нюанс лишь в том, что не Симаг там решает.
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    Гавроша Пятый
    1727171916
    Стыдно за ромбик поганый!!!
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    Бобссон
    1727355410
    Видно оратор глубоко разбирается в данном виде искусства.
    Ответить
    Aндрей-кадулин-google
    1727363804
    Серёга шесть лет выигрывает чемпионат и сам знает что делать,а вот кто такая Гурцкая,по идее должна быть баба
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