Гурцкая: «Семак издевается над своей командой, видать, любит БДСМ-вечеринки»

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

По его мнению, выход Александра Соболева в стартовом составе петербуржцев – это издевательство над командой.

– «Зенит» – «Факел» – это БДСМ-матч.

– Почему?

– Потому что Семак, видать, любит БДСМ-вечеринки. Он издевается над своей командой, выставляя Соболева второй матч. Второй матч они играют как полуимпотенты. Он своих игроков убивает.

Он убивает Кассьерру, Вендела, Соболев играет… Плохо. Хотел сказать еще хуже. Но Семак все равно с упорством хочет доказать, что им нужен был этот игрок.

Соболев сто процентов не нужен был этому «Зениту», или тогда нельзя ставить Соболева и Кассьерру вместе. Потому что Кассьерра на этой позиции – вообще *** [капец].

Это издевательство над своими игроками. Он издевается не только над Соболевым, который стелется в подкатах, не вставая с жопы, обозначая типа борьбу, но и Кассьерра не понимает, что делать, а Вендел просто гулял.

Что разрывает Семака? Ему нельзя не набирать очки, в домашнем матче их набрать точно надо плюс надо побыстрее заиграть Соболева.

Ну, тогда поставь одного Соболева со старта и Вендела с Клаудиньо. Тогда Соболев получит в два раза больше передач.