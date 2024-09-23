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    Тимощук раскрыл, как поддерживает себя в форме

    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук ответил, как ему удается оставаться в хорошей физической форме в 45 лет.

    – Вы отыграли уже множество ветеранских матчей – и всегда один из лучших. В чeм ваша мотивация оставаться в такой форме?

    – Мотивация – футбол, дружба, эмоции. Со многими ребятами мы провели хорошие годы как игроки. Так что всегда приятно встретиться.

    Главное было – почтить память великого тренера и человека. Павел Фeдорович [Садырин] оставил большой след в футболе. Стал легендой ЦСКА и «Зенита».

    – Сколько вы собираетесь ещe играть на таком уровне?

    – Пока зовут, буду играть и поддерживать форму. Я же ежедневно работаю.

    – Но дайте совет – как сохранить форму после 40 лет?

    10 тысяч шагов перед сном. Потом утром проснулся, поехал на тренировку. К обеду снова 10 тысяч шагов закрыто. Дальше с хорошим настроением пошeл делать остальные дела.

    – А алкоголь?

    Никогда не пил. Кержаков говорил: «Бил, бью и буду бить». А я: «Не пил, не пью и не буду пить».

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    Источник: «Чемпионат»

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    23.09.2024 18:35
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    FRZZ
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    Молодец, что никогда не пил.
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