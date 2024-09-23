Тимощук раскрыл, как поддерживает себя в форме

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук ответил, как ему удается оставаться в хорошей физической форме в 45 лет.
– Вы отыграли уже множество ветеранских матчей – и всегда один из лучших. В чeм ваша мотивация оставаться в такой форме?
– Мотивация – футбол, дружба, эмоции. Со многими ребятами мы провели хорошие годы как игроки. Так что всегда приятно встретиться.
Главное было – почтить память великого тренера и человека. Павел Фeдорович [Садырин] оставил большой след в футболе. Стал легендой ЦСКА и «Зенита».
– Сколько вы собираетесь ещe играть на таком уровне?
– Пока зовут, буду играть и поддерживать форму. Я же ежедневно работаю.
– Но дайте совет – как сохранить форму после 40 лет?
– 10 тысяч шагов перед сном. Потом утром проснулся, поехал на тренировку. К обеду снова 10 тысяч шагов закрыто. Дальше с хорошим настроением пошeл делать остальные дела.
– А алкоголь?
– Никогда не пил. Кержаков говорил: «Бил, бью и буду бить». А я: «Не пил, не пью и не буду пить».