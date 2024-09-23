Медведев ответил, кому выгоден новый формат Лиги чемпионов

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев оценил изменения в Лиге чемпионов.
- Новый формат турнира вступил в силу с сезона-2024/25.
- Теперь в ЛЧ вместо группового раунда есть общий этап, то есть все команды объединены в одной турнирной таблице.
- Число матчей до плей-офф выросло с 6 до 8.
«Пока что рано говорить о новом формате Лиги чемпионов, но уже есть интересные результаты.
Такой формат работает в пользу более богатых и сильных клубов, так как у них риск вылететь и не попасть в плей-офф становится меньше», – сказал Медведев.