Медведев ответил, кому выгоден новый формат Лиги чемпионов

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев оценил изменения в Лиге чемпионов.

Новый формат турнира вступил в силу с сезона-2024/25.

Теперь в ЛЧ вместо группового раунда есть общий этап, то есть все команды объединены в одной турнирной таблице.

Число матчей до плей-офф выросло с 6 до 8.

«Пока что рано говорить о новом формате Лиги чемпионов, но уже есть интересные результаты.

Такой формат работает в пользу более богатых и сильных клубов, так как у них риск вылететь и не попасть в плей-офф становится меньше», – сказал Медведев.