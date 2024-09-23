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    Медведев ответил, кому выгоден новый формат Лиги чемпионов

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев оценил изменения в Лиге чемпионов.

    • Новый формат турнира вступил в силу с сезона-2024/25.
    • Теперь в ЛЧ вместо группового раунда есть общий этап, то есть все команды объединены в одной турнирной таблице.
    • Число матчей до плей-офф выросло с 6 до 8.

    «Пока что рано говорить о новом формате Лиги чемпионов, но уже есть интересные результаты.

    Такой формат работает в пользу более богатых и сильных клубов, так как у них риск вылететь и не попасть в плей-офф становится меньше», – сказал Медведев.

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    Источник: Metaratings

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    23.09.2024 18:18
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    Комментарии (2)
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    Питерский князь
    1727105810
    ФИФА и УЕФА, уже трещат по шват. Политизированное говно надоело. Почему играют клубы из Израиля? Точно, они же не русские, это другое.
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    russkiisergei
    1727112201
    позору Российского футбола всё равно бы в ЛЧ чемпионов ничего не светило - при любом формате
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