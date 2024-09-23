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    • Канчельскис: «Сейчас я бы получал в Англии 60-70 миллионов евро в год»

    Канчельскис: «Сейчас я бы получал в Англии 60-70 миллионов евро в год»

    Андрей Канчельскис заявил, что он входил бы в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ.

    «Не понимаю, почему в России люди удивляются, сколько платят футболистам! Если есть деньги, почему бы и не платить? В Европе еще больше денег дают, чем у нас.

    У людей глупая зависть! Идите играйте в бейсбол, который популярен в Америке, хоккей или волейбол. Это просто зависть людей.

    Я недавно приехал в Англию, и люди сравнивали мое поколение игроков с нынешними футболистами. По некоторым подсчетам, я бы сегодня в АПЛ был бы третьим в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги – я бы получал сейчас в Англии около 60-70 миллионов евро в год.

    На первом месте Алан Ширер, на втором Эрик Кантона, а я – на третьем. Кто-то перенес наши зарплаты из прошлого и конвертировал в нынешнее время – получился такой расчет. Но наше время прошло, завидовать не надо.

    Делайте свое дело, мы живем в нормальном мире и больших проблем у нас нет. Радуйтесь жизни каждый день и не завидуйте другим людям – это самое плохое!

    Если человек может зарабатывать большие деньги, дай бог ему здоровья! Пусть зарабатывает еще больше, если есть возможность. У каждого из нас есть черная и белая зависть, но завидовать не надо – запомните это», – сказал Канчельскис, игравший в Англии за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    23.09.2024 17:55
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    Комментарии (9)
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    ...уефан
    1727104277
    ...снова в синьку окунулся...
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    Цугундeр
    1727104580
    Сейчас ты бы в Англии получал п.дюлей ,несмотря на "евро"фамилию .) Просто как Андрюша.)
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    Mirak92
    1727105375
    Так езжай в чем дело ?А то пи..ть горазд
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    Каратель помойников
    1727107437
    .. "..кабы я была царица..") молвил канчельскис
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    FCSpartakM
    1727107737
    это уже даже не клиника, а альцгеймер
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    gurov.
    1727108136
    ВООБЩЕ ТО ОН ХОХЛО БАНДЕРЛОГ ПУСТЬ И ВАЛИТ ДОМОЙ.
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    mutabor0992
    1727115907
    Что то паренек загоняет...А как же Гиггз,Симен и еще куча игроков?Ты Андрейка был обычным бегунком.
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    Городовой
    1727149562
    Не удивляйтесь, возрастная деградация на фоне прогрессирующего комплекса неполноценности.
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