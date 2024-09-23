Реакция Анчелотти на серьезную травму тер Стегена

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал травму вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Стегена.

У немца выявлен полный разрыв надколенной связки правого колена.

Сегодня он перенесет операцию.

Ожидается, что голкипер «Барсы» выбыл до конца сезона.

«Я очень сожалею о травмах таких важных игроков, как тер Стеген. Это один из лучших вратарей мира. Надеюсь на его скорейшее выздоровление.

Сейчас мы мало что можем сделать с этим, потому что, как я уже говорил, в этом сезоне ничего не изменится, но мы можем задуматься [о календаре], и футбольный мир должен сделать это», – сказал Анчелотти.