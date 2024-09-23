Тренер «Химок» рассказал, чем важен Джикия для команды

Главный тренер «Химок» Франк Артига заявил, что новичок команды Георгий Джикия уже приносит пользу, хотя еще ни разу не выходил на поле.

Центральный защитник заключил с подмосковным клубом контракт по схеме «1+1».

Сообщалось, что его зарплата составит 4,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.

До «Химок» Джикия 7,5 лет провел в «Спартаке».

«Георгий набирает форму. Он долго не играл и не тренировался, поэтому мы не хотим рисковать и выпускать его раньше времени. Это чревато травмой. Думаю, он будет готов после перерыва на сборные.

При этом отмечу, что Джикия уже играет важную роль в раздевалке. Георгий – превосходный лидер и мотиватор. Этот игрок важен для нас не только по футбольным причинам», – сказал Артига.