Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Тренер «Химок» рассказал, чем важен Джикия для команды

    Главный тренер «Химок» Франк Артига заявил, что новичок команды Георгий Джикия уже приносит пользу, хотя еще ни разу не выходил на поле.

    • Центральный защитник заключил с подмосковным клубом контракт по схеме «1+1».
    • Сообщалось, что его зарплата составит 4,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.
    • До «Химок» Джикия 7,5 лет провел в «Спартаке».

    «Георгий набирает форму. Он долго не играл и не тренировался, поэтому мы не хотим рисковать и выпускать его раньше времени. Это чревато травмой. Думаю, он будет готов после перерыва на сборные.

    При этом отмечу, что Джикия уже играет важную роль в раздевалке. Георгий – превосходный лидер и мотиватор. Этот игрок важен для нас не только по футбольным причинам», – сказал Артига.

    Новости по теме
    В Госдуме отреагировали на вручение четырем футболистам грамот от Минобороны РФ 3
    Четырем футболистам РПЛ вручили грамоты от Минобороны РФ 5
    Бышовец высказался о переходе Джикии в «Химки»
    Источник: телеграм-канал «Химок»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.09.2024 17:33
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Инсаров
    1727105997
    Полюбопытствовал - кто такой Артига. Что за прославленный тренер возглавил не менее прославленные "Химки"? До приезда к нам, холопам, в академии "Барселоны" тренировал детишек. Потом немного поупражнялся на юношах, но был вовремя удалён от них. Теперь объявился в России. Ходит, машет руками. Чего - то бормочет по - своему. Всем непонятно, но слушают и смотрят на него так, как будто он "Барселону" возглавлял. А он заявляет руководству: "Пока я команду до ФНЛ не доведу, из клуба не уйду. Не дождётесь".
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+