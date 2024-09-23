Президент РПЛ пошутил о возвращении Абаскаля в Россию

Президент РПЛ Александр Алаев отреагировал на приезд в Россию экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Испанец посетил воскресное дерби «Спартак» – «Динамо» (2:2).

До этого он опубликовал фото с сыном на фоне московской улицы.

Абаскаля уволили из «Спартака» в апреле. На прошлой неделе его убрали из «Гранады».

– Абаскаль вернулся в Россию, посетил московское дерби…

– Да ладно?! Я не знал.

– Хотели бы, чтобы он вернулся в РПЛ как тренер?

– Гильермо Абаскаль? Ну, по крайней мере обратимся к нему за помощью с календарем (улыбается). Получается, появился свободный эксперт, который может помочь нам с календарем.

Если серьезно, то в футболе много хороших тренеров. Если вернется – хорошо, не вернется – есть много других тренеров прекрасных.