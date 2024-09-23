Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    Президент РПЛ пошутил о возвращении Абаскаля в Россию

    Президент РПЛ Александр Алаев отреагировал на приезд в Россию экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    • Испанец посетил воскресное дерби «Спартак» – «Динамо» (2:2).
    • До этого он опубликовал фото с сыном на фоне московской улицы.
    • Абаскаля уволили из «Спартака» в апреле. На прошлой неделе его убрали из «Гранады».

    – Абаскаль вернулся в Россию, посетил московское дерби…

    – Да ладно?! Я не знал.

    – Хотели бы, чтобы он вернулся в РПЛ как тренер?

    – Гильермо Абаскаль? Ну, по крайней мере обратимся к нему за помощью с календарем (улыбается). Получается, появился свободный эксперт, который может помочь нам с календарем.

    Если серьезно, то в футболе много хороших тренеров. Если вернется – хорошо, не вернется – есть много других тренеров прекрасных.

    Новости по теме
    Названы условия проведения матча сборных России и легионеров РПЛ 2
    Президент РПЛ допустил штрафы за низкую посещаемость матчей 26
    Президент РПЛ оценил реакцию Карпина на судейство 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.09.2024 16:24
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    рылы
    1727100716
    А что там про календарь? Рыжий сегодня пел: "я календарь переверну - мля, 23 сентября!"? Или как?
    Ответить
    MazaiNN
    1727100962
    Балалайка.. Водка.. БерЬЕ́ска.. Корошо..
    Ответить
    Питерский князь
    1727103690
    Я, как болельщик Зенита, жду с нетерпением, его возвращения в срамтак.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+