Тренер «Химок» ответил на вопрос о возможной отставке

Главный тренер «Химок» Франк Артига высказался о возможном увольнении из клуба РПЛ.

– Готовы ли вы уйти в отставку в случае поражения в следующем туре?

– Я не уйду из «Химок». Почему я должен это сделать? У меня есть уверенность в игроках и руководстве – все на полном доверии. Я буду биться до конца.