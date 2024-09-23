Тренер «Химок» ответил на вопрос о возможной отставке

Главный тренер «Химок» Франк Артига высказался о возможном увольнении из клуба РПЛ.
– Готовы ли вы уйти в отставку в случае поражения в следующем туре?
– Я не уйду из «Химок». Почему я должен это сделать? У меня есть уверенность в игроках и руководстве – все на полном доверии. Я буду биться до конца.
- «Химки» набрали 7 очков в 9 турах РПЛ и занимают 14-е место в таблице лиги.
- Следующий соперник – «Крылья Советов» (29 сентября).
- Артига возглавил команду прошедшим летом вместо Андрея Талалаева.