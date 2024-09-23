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    Тренер «Химок» ответил на вопрос о возможной отставке

    Главный тренер «Химок» Франк Артига высказался о возможном увольнении из клуба РПЛ.

    – Готовы ли вы уйти в отставку в случае поражения в следующем туре?

    – Я не уйду из «Химок». Почему я должен это сделать? У меня есть уверенность в игроках и руководстве – все на полном доверии. Я буду биться до конца.

    • «Химки» набрали 7 очков в 9 турах РПЛ и занимают 14-е место в таблице лиги.
    • Следующий соперник – «Крылья Советов» (29 сентября).
    • Артига возглавил команду прошедшим летом вместо Андрея Талалаева.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    23.09.2024 15:38
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    Комментарии (1)
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    Инсаров
    1727097247
    Как быстро они прочувствовали систему получения компенсации. Абаскаль в "Спартаке" сидел до последнего. Илич сейчас в Нижнем ждёт не дождётся своих 300 тысяч. А Артига - парень не дурак. Он своей компенсации дождётся.
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