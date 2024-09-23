Тимощук дал совет Соболеву, как прекратить свист болельщиков «Зенита»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал ситуацию со свистом фанатов в адрес летнего новичка команды Александра Соболева.

– Как настроение у Александра Соболева после свиста болельщиков?

– Он вроде бы сам ответил на этот вопрос после «Рубина». Я ему сказал: всe в твоих руках, ты сам можешь изменить отношение к себе. Он должен своим характером, самоотдачей перевернуть ситуацию.

Получится ли – не знаю. Время покажет. Могу сказать, что он чувствует себя комфортно в коллективе. Его поддерживает тренерский штаб, команда.

Он неплохо дебютировал в основном составе, отдав голевую передачу. Так что рассчитываем, что Александр будет приносить пользу команде.