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    • Тимощук дал совет Соболеву, как прекратить свист болельщиков «Зенита»

    Тимощук дал совет Соболеву, как прекратить свист болельщиков «Зенита»

    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал ситуацию со свистом фанатов в адрес летнего новичка команды Александра Соболева.

    Как настроение у Александра Соболева после свиста болельщиков?

    – Он вроде бы сам ответил на этот вопрос после «Рубина». Я ему сказал: всe в твоих руках, ты сам можешь изменить отношение к себе. Он должен своим характером, самоотдачей перевернуть ситуацию.

    Получится ли – не знаю. Время покажет. Могу сказать, что он чувствует себя комфортно в коллективе. Его поддерживает тренерский штаб, команда.

    Он неплохо дебютировал в основном составе, отдав голевую передачу. Так что рассчитываем, что Александр будет приносить пользу команде.

    • Нападающий перешел в «Зенит» из «Спартака».
    • За Соболева заплатили 10 млн евро.
    • Он сделал 1 ассист в 3 матчах за новую команду.

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    Источник: «Чемпионат»

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    23.09.2024 14:42
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    Комментарии (9)
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    The only one
    1727092849
    "Я ему сказал: всe в твоих руках, ты сам можешь изменить отношение к себе- купи автомат..."
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1727096436
    ФК Газпром в юбилейный год для Зенита сформировал команду из бразильцев и латиноамериканцев, россиян мало, да и то один из них Дельфин из Москвы
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    ...уефан
    1727096813
    ...мыло, веревка, перекладина ворот... Моча по ногам, конвульсии... Финальный свисток... Аплодисменты с трибун!...
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    Айболид
    1727104614
    Болельщики не свистят ,болельщикам насрать кто за Зенит играет . И ондона они в большинстве своей массы уже приняли . Им что Глушенков , что Глушаков . Для них и панов - зенитовец и свиновова - легенда Зенита .
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    Хулиганин
    1727107341
    Я ему сказал: всe в твоих руках, ты сам можешь изменить отношение к себе. И скинул видео с телефона Дзюбы.
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